買ったはいいけれど、合わせるボトムがペンシルパンツONLYになりがちなペプラム。そんなお悩みを解消するべく、トップスの長さ別に今っぽくきまる3スタイルをご提案！ 今回は【ロングペプラム×ワイドパンツ】で今っぽくきまるコーデをご紹介♡

【×チノパン】でペプラムトップスの甘さをほどよく引き算チュール素材のペプラムなら旬のチノパンもフェミニンに

出典: 美人百花.com

大人っぽいブラウンのワントーンでまとめつつ、小物で遊び心も忘れずに。

ブラウス￥7,997／NATURAL BEAUTY BASIC パンツ￥16,500／Noëla ピアス￥2,420／スリーフォータイム（ジオン商事） ネックレス￥17,600／チビ・ジュエルズ（チビジュエルズ・ジャパン） バングル￥41,580／ ソコ（ズットホリック） バッグ￥5,390／カシュカシュ（アンビリオン） パンプス￥19,800／銀座かねまつ（銀座かねまつ6丁目本店）

掲載：美人百花2025年9月号「『ペプラムトップスのボトムが全部一緒になっちゃう問題』を解決！」

撮影／遠藤優貴 スタイリング／井関かおり ヘアメイク／朝日光輝（SUNVALLEY） モデル／泉里香 文／池戸里奈 再構成/美人百花.com編集部