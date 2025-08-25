ファミリーマートは、継続して取り組んでいる5つのキーワードの1つである「『あなた』のうれしい」の一環として、9月3日の「グミの日」に向けて、ファミリーマート限定または先行発売の新食感グミ5種類を8月26日から全国のファミリーマート約1万6300店で順次発売する。

近年、グミ市場の拡大はめざましく、市場規模は昨年についに1000億円を超えており、（インテージSRI＋データ）ファミリーマートにおいてもグミの食感やフレーバーの多様化に伴って売場を拡大しており、市場を上回る伸長が続いている。

このようなグミブームを受けて、9月3日のグミの日にあわせてファミリーマート限定、もしくは先行発売の商品を含むグミ5種類を発売する。それぞれ各メーカーさまの協力のもと、「これまでにない新食感」を目指して開発を行い、さまざまなフレーバーや食感を楽しめるラインアップが揃った。

ぜひファミマで推しのグミを見つけてもらい、グミの日を楽しんでほしい考え。

商品担当者は、「今回、ファミリーマートから新食感グミを発売する。形や食感を自由に変えられるグミだからこそ、これまでにない多様な食感を追求し、ハード系からソフト系まで幅広く取り揃えた。食感の魅力が最大限伝わるように擬音を用いた商品名もポイント。ぜひ試してもらい、お気に入りの新食感を見つけてほしい」とコメントしている。



「カンロ とろみ〜グミ 」

「カンロ とろみ〜グミ ぶどう味」は、じゅわっととろける新レア食感がポイントのぶどう味のグミとのこと。



「UHA味覚糖 ググッタ シャインマスカット味」

「UHA味覚糖 ググッタ シャインマスカット味」は、ググっと噛み応え抜群の高弾力食感グミ。噛むたびに味わい広がるシャインマスカット味になっている。



「不二家 むちもっちバナナグミ」

「不二家 むちもっちバナナグミ」は、まるでバナナを食べているようなむっちりもっちりの新食感グミだという。



「マイナット もちゅグミ 温州みかん味」

「マイナット もちゅグミ 温州みかん味」は、おもちのようなもちゅぷる食感のグミ。温州みかん果汁を使用し、ジューシーな味わいが楽しめる。



「クリート しゃりぷにょ梅グミ」

「クリート しゃりぷにょ梅グミ」は、外側はしゃりっと、内側はジュレのぷにょっとした食感が楽しめるグミ。梅干しのような見た目と感触もポイントだという。

［小売価格］

カンロ とろみ〜グミ ぶどう味：198円

UHA味覚糖 ググッタ シャインマスカット味：214円

不二家 むちもっちバナナグミ：194円

マイナット もちゅグミ 温州みかん味：198円

クリート しゃりぷにょ梅グミ：183円

（すべて税込）

［発売日］8月26日（火）

ファミリーマート＝https://www.family.co.jp