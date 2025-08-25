これまで総勢60名が所属した、美人百花専属読者モデルFlowers(フラワーズ)。

在籍した期間は違えど、美人百花を通してひとりひとりがどのような変化・成長を遂げたのかを紐解いていきます。

今回はFlowers1期生・2人の物語をご紹介♪

ファッションや美容を通して自分らしさを表現しながら多くの人と繋がれた

Flowers1期生・宮田果歩さん(31歳)

「誌面を通して誰かの憧れや踏み出すきっかけになれたらと思い、大好きな美人百花の一員になりました。知人に『美人百花見てるよ』と言ってもらえるのがうれしく、実家に私の掲載誌が増えていくのを見て、家族も応援してくれていることを実感しました。印象的だったのは、夫婦で初めて参加した結婚企画です。楽しく撮影でき、大切な思い出になりました。大好きな世界観の中で活動し、素敵な方々と出会い、多くの刺激や学びを得たことで、踏み出す一歩を恐れない自分になれたと思います。これからも周りを明るく照らし、感謝の気持ちを忘れずに過ごしていきたいです」

オリジナリティを大切にチャレンジし続けていきたいです

Flowers1期生・後藤 夕貴さん(32歳)

「SHOWROOMでのオーディションに挑戦し、ファンの応援もあって最終審査まで勝ち抜けたことは今でも自信になっています。特に誕生日に発売された号の推しごとリレー企画は、私だけのページなので特別なプレゼントになりました。企画内で受けたパーソナル診断で自分の個性や魅力を知ることで、コンプレックスも前向きに受け入れられるようになり、服選びやメイクの楽しさも倍増。トレンド×オリジナリティあるスタイルを意識していたら、友人から『おしゃれ番長』と呼ばれるように。これからも美人百花で育てた自分らしさを大切に、どんな挑戦も楽しんでいきます」

2020年に誕生したFlowers1期生。スタート時は14人でしたが、結婚や出産、転職など、ライフスタイルの大きな変化で人数も少なくなり、気づけば1期生は2人だけに。

卒業生も含め、1期生のみなさんは美人百花のスローガンである「品よく」「可愛く」「力強く」を体現した人しかいなかったなと思います。いつ会ってもエレガントな立ち振る舞いで、「Flowersという土台を作り上げたのはこの14人がいたからだ」と迷わず断言できるほどです。

そして、最後まで残ってくれた後藤さん、宮田さん。長い間、お疲れ様でした。

「約6年いたなら、小学校でいえば卒業と同じです！」と最後の撮影のときに言ってくれて、編集者としては心が救われました。辞めたいと思ったこともあったと思うけれど、最後までともに駆け抜けてくれたこと、心から感謝しています。

後藤さん、宮田さん、そして12人の卒業生たち。

今まで本当にありがとうございました！

―美人百花編集 渡邊早貴

撮影/楠本隆貴 文/池野もも モデル/後藤夕貴、宮田果歩(専属読者モデルFlowers)