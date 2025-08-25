【セリア】で“ポチャッコ”見つけた！ 在庫あったら即カゴIN♡「激かわグッズ」

サンリオキャラクターの中でも人気の高い「ポチャッコ」。そんなポチャッコのかわいいグッズが【セリア】でゲットできるって知ってる？ 今回フォーカスしたのは、持っているだけで気分が上がりそうなポーチとキーホルダー。争奪戦になりそうなかわいさなので、早めのチェックが吉かも。

柔らかな配色と透明感が魅力

【セリア】「ポチャッコ ビニールポーチミニ フラワーティータイム」\110（税込）

花飾りをつけたポチャッコが描かれた、ペールトーンであたたかみある雰囲気のフラットポーチ。クリア素材で透明感のあるグリーンの背景にお花が散りばめられて、持っているだけで穏やかな気分になれそう。マチなしのコンパクトデザインで、リップや目薬などの小物収納にぴったりです。

記念デザインのアクリルキーホルダー

【セリア】「アクリルキーホルダー P/C 35周年」\110（税込）

ポチャッコの35周年を記念した、特別感のあるアクリルキーホルダー。お祝いの帽子をかぶり、花束を抱えたポチャッコの姿がとてもキュートです。小ぶりなサイズでバッグやポーチにつけやすく、いつでも持ち歩きたくなりそう。@ftn_picsレポーターとも*さんによると「全部で4種類のデザインが発売されているようです」とのことなので、ぜひ店舗でチェックしてみて。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

Writer：licca.M