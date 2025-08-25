EXIT¤¬ÂçÁ¥¤Î³¹¤Ë¾åÎ¦! ³¹¥Ö¥é¥í¥±¤Ç¿Í¡¹¤Î²¹¤«¤µ¤Ë¿¨¤ì¡Ö¤³¤ì¤ÏEXIT¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
¿Íµ¤¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦EXIT(¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¡¢·ó¶áÂç¼ù)¤¬¥á¥¤¥óMC¤òÌ³¤á¡¢¸½ºßYouTube¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤Î¥Ñ¥Á¥ó¥³¼ÂÁ©ÈÖÁÈ¡ØEXIT¤ÎPACHI BANG¡Ù¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢PIAÂçÁ¥Å¹¤Î¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó(8·î5Æü)¤òµÇ°¤·¡¢Å¹ÊÞ¤Î¾Ò²ð¤ÈÂçÁ¥±Ø¼þÊÕ¤Î³¹¥Ö¥é¥í¥±¤ò´º¹Ô¡£¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤½¤ÎÌÏÍÍ¤òÆÈÀêÌ©Ãå¼èºà¤·¤¿¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤ó¤Ê½Ð²ñ¤¤¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«!?
¤Þ¤º¤Ï¿·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿PIAÂçÁ¥Å¹¤ò¤¹¤ß¤º¤ß¤Þ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¡£¤º¤é¤Ã¤ÈÊÂ¤ó¤À¥Ô¥«¥Ô¥«¤Î¥Ñ¥Á¥ó¥³Âæ¤Ë¶½Ê³¤ò±£¤»¤Ê¤¤2¿Í¡£¤Ê¤ª¡¢Æ±Å¹¤Ç¤Ï¥¢¥×¥ê¤ÈÅ¹ÆâÂß½Ðµ¡¤òÏ¢Æ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²ñ°÷¥«¡¼¥É¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¶Ì¤¬¼Ú¤ê¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦²è´üÅª¤Ê¿·¥·¥¹¥Æ¥à¤òÆ³Æþ¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï2¿Í¤â¶½Ì£ÄÅ¡¹¤Î´ãº¹¤·¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢À¶·é´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÅ¹Æâ¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢£²F¤Ë¹¡¹¤È¤·¤¿µÙ·Æ½ê¡¢3F¤Ë¤ÏÎ©¤Ã¤ÆÂÇ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÂæ¤â¤¢¤ê¡¢Ë¬¤ì¤¿¿Í¤òË°¤¤µ¤»¤Ê¤¤¹©É×¤¬Â¸Ê¬¤Ë»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¼¤Ò°ìÅÙÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Æ¡¢¤½¤ÎÌÜ¤Ç³Î¤«¤á¤ÆÍß¤·¤¤¡£
¡ûÂçÁ¥¤ª¤Ç¤ó
Å¹ÊÞ¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò½ª¤¨¤¿2¿Í¤Ï¡¢³¹¤Ë¤Ç¤Æ°§»¢²ó¤ê¤Ø¡£ºÇ½é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖÂçÁ¥¤ª¤Ç¤ó¥»¥ó¥¿¡¼ ËÜ´Û¡×¡£ÂçÁ¥±Ø¤«¤éÅÌÊâ2Ê¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¾¼ÏÂ¡×¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬¤×¤ó¤×¤óÉº¤¦³°´Ñ¤Ë2¿Í¤Î´üÂÔ¤â¤¢¤¬¤ê¤Þ¤¯¤ë¡£¥Ñ¥Á¥ó¥³Âç¹¥¤¤Ê¥Þ¥Þ¤È¤Î²ñÏÃ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ä¤Ä¡¢¤ª¤Ç¤ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¤ªÅ¹¼«Ëý¤Î¥¢¥¸¥Õ¥é¥¤¤ËÀå¸Ý¤ò¤¦¤Á¡¢Å¹¤ò¸å¤Ë¤¹¤ë2¿Í¤À¤Ã¤¿¡£
¡ûÃë¥«¥é
Â³¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡¡GEN-U¡×¡£¥¢¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤ÊÊ·°Ïµ¤¤È¡¢Å¹Æâ¤Ë¤¢¤ë¥Ô¥¢¥Î¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¤ªÅ¹¡£Ãë¤«¤é¥«¥é¥ª¥±¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢2¿Í¤Ç¥«¥é¥ª¥±¾¡Éé¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¡û¥ß¥¸¥ó¥³¿©Æ²
¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ï¡Ö¥ß¥¸¥ó¥³¿©Æ²¡×¡£ÉÔ»×µÄ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ÎÅ¹Ì¾¤À¤¬¡¢¥Ñ¥¹¥¿¤ä¥¨¥¹¥Ë¥Ã¥¯·Ï¤ÎÎÁÍý¤ÈÀäÉÊ¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤¿¤Á¤«¤é°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤Å¹¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¤Ç¤Ê¤ó¤È·ó¶á¤¬Å¹¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤Ê¤¤ÎÁÍý¤ò¤¤¤¤Ê¤ê¥ª¡¼¥À¡¼¡£¤³¤ÎÌµÃã¤Ö¤ê¤Ë¥·¥§¥Õ¤Ï¤É¤¦ÂÐ±þ¤¹¤ë¤Î¤«? ²Ì¤¿¤·¤Æ¤½¤ÎÎÁÍý¤È¤Ï¡Ä!?
¤µ¤é¤ËÅ¹½ä¤ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾¦Å¹³¹¤òÊâ¤¤¤Æ2¿Í¤ÏPIAÂçÁ¥Å¹¤Î¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£ÄÌ¹Ô¿Í¤ä¤¢¤Á¤³¤Á¤ÎÅ¹¤«¤é¤âµ¤¤µ¤¯¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë±þ¤¸¤ë»Ñ¤Ï¤¹¤Ã¤«¤êÂçÁ¥¤Ë¤Ê¤¸¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢ÂçÁ¥¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î²¹¤«¤¤Ê·°Ïµ¤¤ÈÁêÂÔ¤Ã¤Æ¡¢½ª»Ï¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥à¡¼¥É¤Ç¿Ê¤ó¤Àº£²ó¤Î³¹¥Ö¥é¥í¥±¡£¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤Ë¼ê¤Ë´À°®¤ë¥¢¥Ä¤¤¥Ñ¥Á¥ó¥³ÂÐ·è¤â¤¤¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿¼ñ¤¤Ç¤æ¤ë¡Á¤¯³Ú¤·¤á¤ëÈÖÁÈ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ñ¥Á¥ó¥³¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¿Í¤â¤¼¤ÒË¬¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ûEXIT¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
¡½¡½¤Þ¤º¤Ïº£²ó¤Î¥í¥±¤Î´¶ÁÛ¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¡§ºÇ½é¤Î¤ª¤Ç¤ó²°¤µ¤ó¤Ï¤³¤ÎÃÏ¤Ç20Ç¯¤È¤«¤ä¤é¤ì¤Æ¤ë²¿Âå¤âÂ³¤¯¤ªÅ¹¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¿Í¤¬²¹¤«¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤ª¤Ç¤ó¤â¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
·ó¶á¡§¤ª¤Ç¤ó¤âÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ1ÈÖ¤Ï¥¢¥¸¥Õ¥é¥¤¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¡§¤¤¤ä¡¢¤ª¤Ç¤ó¤ÎÅ¹¤Ê¤Î¤è¡£
·ó¶á¡§¥Õ¥é¥¤¤¬¥·¥ã¥¥·¥ã¥¤Ç¡¢Ãæ¤¬¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Ç¡¢»ÝÌ£¤â¤¸¤ï¤Ã¤ÈÍè¤Æ¡£¤·¤ç¤¦¤æ¤Ç¿©¤Ù¤ë¥¢¥¸¥Õ¥é¥¤ºÇ¹â!
¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¡§¤À¤«¤é¤ª¤Ç¤ó¤Î¤ªÅ¹¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½2¸®ÌÜ¤Î¥«¥é¥ª¥±Å¹¤ÏÅ¹³°¤Ë²ÎÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¤Û¤ÉÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¡§¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦¤«Ãë¥«¥é¥ª¥±¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Á¤ç¤Ã¤È°ìÇÕ°ú¤Ã¤«¤±¤¿¤ê¡¢¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯¤ÇÃë¤«¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¥Ù¥¿¤ËÆþ¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Ã¤Ý¤¤²Î¤ò²Î¤Ã¤¿¤é¡¢µÕ¤Ë¤ä¤ê¤Å¤é¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É(¾Ð)¡£
·ó¶á¡§ËÍ¤Ï¡ÖÉáÄÌ¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤ë¤è¡Ä¡×¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡£
¡½¡½¿©Æ²¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«? ·ó¶á¤µ¤ó¤Ï¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤Ê¤¤ÎÁÍý¤ò¥ª¡¼¥À¡¼¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
·ó¶á¡§¤Ç¤â¡¢¤«¤Ê¤ê¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤Ì£¤Ç¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£ ²¿¤òÍê¤ó¤À¤«¤ÏÈÖÁÈ¤ò¸«¤Æ¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡£
¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¡§¤¢¤ì¡¢¤â¤¦¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
·ó¶á¡§¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½²þ¤á¤Æ¡¢ÂçÁ¥¤Î³¹¤òÊâ¤¤¤Æ¤ß¤¿°õ¾Ý¤ä´¶ÁÛ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡£
¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¡§¤Ê¤ó¤«¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤Æ»Éý¤È¤¤¤¦¤«¡£¥í¥±¤â¤·¤ä¤¹¤¯¤Æ¡¢¿Í¤ÈÀÜ¤¹¤ë¤Ë¤â¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤µ÷Î¥´¶¤Ç¡£²û¤«¤·¤µ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
·ó¶á¡§À¶Á¿·Ï¤Î½÷»Ò¹âÀ¸4¿Í¤¬Ìý¤½¤Ð¿©¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤ò¸«¤Æ¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡£¤¢¤ì¸«¤Æ¡Ö¤¤¤¤³¹¤À¤Ê¡×¤Ã¤Æ¡£
¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¡§¥«¥Õ¥§¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¤¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡£³¹¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¤±¤Ã¤³¤¦ÏÃ¤·¤«¤±¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ã¤¹¤Í¡¢Ï·¼ãÃË½÷¡¢À¼¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¡¢ÈÖÁÈ¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ë»ëÄ°¼Ô¤Ë¸«¤É¤³¤í¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
·ó¶á¡§¤ä¤Ã¤Ñ¤êÃÏ°èÌ©Ãå¤Î¥Ñ¥Á¥ó¥³Å¹¤Ã¤ÆºÇ¹â¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÍ¤â¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢´ðËÜ¡¢¤½¤Î³¹¤Ë¤¢¤ë¥Ñ¥Á¥ó¥³Å¹¤¬°ìÈÖ¹Ô¤¤ä¤¹¤¯¤Æ¡£Ä«µ¯¤¤Æ¡Öº£Æü¹Ô¤Ã¤È¤¯¤«¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤Ê¤Î¤Çº£²ó¡¢ÂçÁ¥¤Ë¿·¤·¤¯¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤ÆÁ¢¤Þ¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¡§ÌÌÇò¤¤¥Ñ¥Á¥ó¥³ÈÖÁÈ¤Ã¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³¹¥Ö¥é¥í¥±¤òÀ®Î©¤µ¤»¤ëÈÖÁÈ¤Ã¤Æ¤¢¤ó¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤·¡¢ÃÏ°è¤Î¿Í¤È¤Î¤Õ¤ì¹ç¤¤¤È¤«¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êEXIT¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢¤½¤³¤ò¸«¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏËÍ¡¢¤è¤¯(ÂçÅö¤¿¤ê¤¬)¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ï³¹¥Ö¥é¤·¤È¤¤Þ¤¹(¾Ð)¡£
·ó¶á¡§¤¢¤ÈËÍ¡¢¤¿¤Ö¤ó¥Ñ¥Á¥ó¥³ÈÖÁÈ¤ä¤Ã¤Æ¤ë¿Í´Ö»Ë¾å1ÈÖ(ÂçÅö¤¿¤ê¤ò)¤À¤·¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¡£
¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¡§³Î¤«¤Ë¤á¤Ã¤Á¤ã¾¡¤Ã¤Æ¤ë¡£¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡£
·ó¶á¡§¤Ê¤ó¤Çµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡©¡¡¤Ã¤Æ¤¯¤é¤¤¡£À¤¤ÎÃæ¤Î¿Í¡¢Áá¤¯µ¤¤Å¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹(¾Ð)¡£
¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¡§¥Ñ¥Á¥ó¥³¡Ü³¹¥Ö¥é¡¢¤³¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤³¤ì¤«¤é¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¹Ô¤³¤¦¤«¤Ê¤È¡£
·ó¶á¡§¿·¤·¤¤·Á¤¬¸«¤¨¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡£
¤Þ¤º¤Ï¿·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿PIAÂçÁ¥Å¹¤ò¤¹¤ß¤º¤ß¤Þ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¡£¤º¤é¤Ã¤ÈÊÂ¤ó¤À¥Ô¥«¥Ô¥«¤Î¥Ñ¥Á¥ó¥³Âæ¤Ë¶½Ê³¤ò±£¤»¤Ê¤¤2¿Í¡£¤Ê¤ª¡¢Æ±Å¹¤Ç¤Ï¥¢¥×¥ê¤ÈÅ¹ÆâÂß½Ðµ¡¤òÏ¢Æ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²ñ°÷¥«¡¼¥É¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¶Ì¤¬¼Ú¤ê¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦²è´üÅª¤Ê¿·¥·¥¹¥Æ¥à¤òÆ³Æþ¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï2¿Í¤â¶½Ì£ÄÅ¡¹¤Î´ãº¹¤·¤À¡£
¡ûÂçÁ¥¤ª¤Ç¤ó
Å¹ÊÞ¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò½ª¤¨¤¿2¿Í¤Ï¡¢³¹¤Ë¤Ç¤Æ°§»¢²ó¤ê¤Ø¡£ºÇ½é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖÂçÁ¥¤ª¤Ç¤ó¥»¥ó¥¿¡¼ ËÜ´Û¡×¡£ÂçÁ¥±Ø¤«¤éÅÌÊâ2Ê¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¾¼ÏÂ¡×¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬¤×¤ó¤×¤óÉº¤¦³°´Ñ¤Ë2¿Í¤Î´üÂÔ¤â¤¢¤¬¤ê¤Þ¤¯¤ë¡£¥Ñ¥Á¥ó¥³Âç¹¥¤¤Ê¥Þ¥Þ¤È¤Î²ñÏÃ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ä¤Ä¡¢¤ª¤Ç¤ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¤ªÅ¹¼«Ëý¤Î¥¢¥¸¥Õ¥é¥¤¤ËÀå¸Ý¤ò¤¦¤Á¡¢Å¹¤ò¸å¤Ë¤¹¤ë2¿Í¤À¤Ã¤¿¡£
¡ûÃë¥«¥é
Â³¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡¡GEN-U¡×¡£¥¢¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤ÊÊ·°Ïµ¤¤È¡¢Å¹Æâ¤Ë¤¢¤ë¥Ô¥¢¥Î¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¤ªÅ¹¡£Ãë¤«¤é¥«¥é¥ª¥±¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢2¿Í¤Ç¥«¥é¥ª¥±¾¡Éé¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¡û¥ß¥¸¥ó¥³¿©Æ²
¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ï¡Ö¥ß¥¸¥ó¥³¿©Æ²¡×¡£ÉÔ»×µÄ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ÎÅ¹Ì¾¤À¤¬¡¢¥Ñ¥¹¥¿¤ä¥¨¥¹¥Ë¥Ã¥¯·Ï¤ÎÎÁÍý¤ÈÀäÉÊ¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤¿¤Á¤«¤é°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤Å¹¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¤Ç¤Ê¤ó¤È·ó¶á¤¬Å¹¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤Ê¤¤ÎÁÍý¤ò¤¤¤¤Ê¤ê¥ª¡¼¥À¡¼¡£¤³¤ÎÌµÃã¤Ö¤ê¤Ë¥·¥§¥Õ¤Ï¤É¤¦ÂÐ±þ¤¹¤ë¤Î¤«? ²Ì¤¿¤·¤Æ¤½¤ÎÎÁÍý¤È¤Ï¡Ä!?
¤µ¤é¤ËÅ¹½ä¤ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾¦Å¹³¹¤òÊâ¤¤¤Æ2¿Í¤ÏPIAÂçÁ¥Å¹¤Î¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£ÄÌ¹Ô¿Í¤ä¤¢¤Á¤³¤Á¤ÎÅ¹¤«¤é¤âµ¤¤µ¤¯¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë±þ¤¸¤ë»Ñ¤Ï¤¹¤Ã¤«¤êÂçÁ¥¤Ë¤Ê¤¸¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢ÂçÁ¥¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î²¹¤«¤¤Ê·°Ïµ¤¤ÈÁêÂÔ¤Ã¤Æ¡¢½ª»Ï¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥à¡¼¥É¤Ç¿Ê¤ó¤Àº£²ó¤Î³¹¥Ö¥é¥í¥±¡£¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤Ë¼ê¤Ë´À°®¤ë¥¢¥Ä¤¤¥Ñ¥Á¥ó¥³ÂÐ·è¤â¤¤¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿¼ñ¤¤Ç¤æ¤ë¡Á¤¯³Ú¤·¤á¤ëÈÖÁÈ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ñ¥Á¥ó¥³¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¿Í¤â¤¼¤ÒË¬¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ûEXIT¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
¡½¡½¤Þ¤º¤Ïº£²ó¤Î¥í¥±¤Î´¶ÁÛ¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¡§ºÇ½é¤Î¤ª¤Ç¤ó²°¤µ¤ó¤Ï¤³¤ÎÃÏ¤Ç20Ç¯¤È¤«¤ä¤é¤ì¤Æ¤ë²¿Âå¤âÂ³¤¯¤ªÅ¹¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¿Í¤¬²¹¤«¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤ª¤Ç¤ó¤â¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
·ó¶á¡§¤ª¤Ç¤ó¤âÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ1ÈÖ¤Ï¥¢¥¸¥Õ¥é¥¤¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¡§¤¤¤ä¡¢¤ª¤Ç¤ó¤ÎÅ¹¤Ê¤Î¤è¡£
·ó¶á¡§¥Õ¥é¥¤¤¬¥·¥ã¥¥·¥ã¥¤Ç¡¢Ãæ¤¬¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Ç¡¢»ÝÌ£¤â¤¸¤ï¤Ã¤ÈÍè¤Æ¡£¤·¤ç¤¦¤æ¤Ç¿©¤Ù¤ë¥¢¥¸¥Õ¥é¥¤ºÇ¹â!
¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¡§¤À¤«¤é¤ª¤Ç¤ó¤Î¤ªÅ¹¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½2¸®ÌÜ¤Î¥«¥é¥ª¥±Å¹¤ÏÅ¹³°¤Ë²ÎÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¤Û¤ÉÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¡§¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦¤«Ãë¥«¥é¥ª¥±¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Á¤ç¤Ã¤È°ìÇÕ°ú¤Ã¤«¤±¤¿¤ê¡¢¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯¤ÇÃë¤«¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¥Ù¥¿¤ËÆþ¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Ã¤Ý¤¤²Î¤ò²Î¤Ã¤¿¤é¡¢µÕ¤Ë¤ä¤ê¤Å¤é¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É(¾Ð)¡£
·ó¶á¡§ËÍ¤Ï¡ÖÉáÄÌ¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤ë¤è¡Ä¡×¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡£
¡½¡½¿©Æ²¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«? ·ó¶á¤µ¤ó¤Ï¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤Ê¤¤ÎÁÍý¤ò¥ª¡¼¥À¡¼¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
·ó¶á¡§¤Ç¤â¡¢¤«¤Ê¤ê¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤Ì£¤Ç¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£ ²¿¤òÍê¤ó¤À¤«¤ÏÈÖÁÈ¤ò¸«¤Æ¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡£
¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¡§¤¢¤ì¡¢¤â¤¦¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
·ó¶á¡§¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½²þ¤á¤Æ¡¢ÂçÁ¥¤Î³¹¤òÊâ¤¤¤Æ¤ß¤¿°õ¾Ý¤ä´¶ÁÛ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡£
¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¡§¤Ê¤ó¤«¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤Æ»Éý¤È¤¤¤¦¤«¡£¥í¥±¤â¤·¤ä¤¹¤¯¤Æ¡¢¿Í¤ÈÀÜ¤¹¤ë¤Ë¤â¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤µ÷Î¥´¶¤Ç¡£²û¤«¤·¤µ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
·ó¶á¡§À¶Á¿·Ï¤Î½÷»Ò¹âÀ¸4¿Í¤¬Ìý¤½¤Ð¿©¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤ò¸«¤Æ¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡£¤¢¤ì¸«¤Æ¡Ö¤¤¤¤³¹¤À¤Ê¡×¤Ã¤Æ¡£
¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¡§¥«¥Õ¥§¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¤¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡£³¹¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¤±¤Ã¤³¤¦ÏÃ¤·¤«¤±¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ã¤¹¤Í¡¢Ï·¼ãÃË½÷¡¢À¼¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¡¢ÈÖÁÈ¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ë»ëÄ°¼Ô¤Ë¸«¤É¤³¤í¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
·ó¶á¡§¤ä¤Ã¤Ñ¤êÃÏ°èÌ©Ãå¤Î¥Ñ¥Á¥ó¥³Å¹¤Ã¤ÆºÇ¹â¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÍ¤â¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢´ðËÜ¡¢¤½¤Î³¹¤Ë¤¢¤ë¥Ñ¥Á¥ó¥³Å¹¤¬°ìÈÖ¹Ô¤¤ä¤¹¤¯¤Æ¡£Ä«µ¯¤¤Æ¡Öº£Æü¹Ô¤Ã¤È¤¯¤«¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤Ê¤Î¤Çº£²ó¡¢ÂçÁ¥¤Ë¿·¤·¤¯¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤ÆÁ¢¤Þ¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¡§ÌÌÇò¤¤¥Ñ¥Á¥ó¥³ÈÖÁÈ¤Ã¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³¹¥Ö¥é¥í¥±¤òÀ®Î©¤µ¤»¤ëÈÖÁÈ¤Ã¤Æ¤¢¤ó¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤·¡¢ÃÏ°è¤Î¿Í¤È¤Î¤Õ¤ì¹ç¤¤¤È¤«¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êEXIT¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢¤½¤³¤ò¸«¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏËÍ¡¢¤è¤¯(ÂçÅö¤¿¤ê¤¬)¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ï³¹¥Ö¥é¤·¤È¤¤Þ¤¹(¾Ð)¡£
·ó¶á¡§¤¢¤ÈËÍ¡¢¤¿¤Ö¤ó¥Ñ¥Á¥ó¥³ÈÖÁÈ¤ä¤Ã¤Æ¤ë¿Í´Ö»Ë¾å1ÈÖ(ÂçÅö¤¿¤ê¤ò)¤À¤·¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¡£
¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¡§³Î¤«¤Ë¤á¤Ã¤Á¤ã¾¡¤Ã¤Æ¤ë¡£¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡£
·ó¶á¡§¤Ê¤ó¤Çµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡©¡¡¤Ã¤Æ¤¯¤é¤¤¡£À¤¤ÎÃæ¤Î¿Í¡¢Áá¤¯µ¤¤Å¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹(¾Ð)¡£
¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¡§¥Ñ¥Á¥ó¥³¡Ü³¹¥Ö¥é¡¢¤³¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤³¤ì¤«¤é¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¹Ô¤³¤¦¤«¤Ê¤È¡£
·ó¶á¡§¿·¤·¤¤·Á¤¬¸«¤¨¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡£