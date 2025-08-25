指原莉乃、“頼りにしてる”収録前に必ず飲む栄養ドリンク「本当におすすめ」

指原莉乃さんが自身のYouTubeチャンネルに『30代女性の小さなバッグにはこんなものが入ってます【個人の感想】』という動画を公開。愛用しているバッグの中身を公開する中で、“仕事前に必ず飲んでいる”という栄養ドリンクを教えてくれました♪

動画内で、指原さんが「お仕事の時、持っていく」とコメントし、紹介した商品がこちら！

◼︎チョコラBBハイパー

エーザイ / チョコラBBハイパー （公式サイトへ）

疲労の回復や肌荒れ予防などに。ビタミンB群・アミノ酸・タウリンをはじめ、ローヤルゼリー、ニンジン、ガラナなど合計13種類の有効成分が配合された栄養ドリンク。

コクの中にもさっぱり感があり、女性にとって飲みやすい味になっているんだそう。

◼︎仕事前のルーティーン

指原さんは「これがね、本当におすすめで」「マジで私、開発者の方たちより飲んでる」と冗談混じりにコメントしつつ、「それは言い過ぎかもしれないけど、開発者の皆さんと同じぐらい飲んでる自信がある」とかなり愛飲しているとコメント。

そして「仕事の前に、収録前に1本飲まないと、自分の中でそれがスイッチになってるから。必ず飲んでます、収録前」「もちろん飲み過ぎには注意してほしいと思うんですけど」「気をつけながら収録がある日は飲んでます」「私はそのくらい頼りにしてる」と、ルーティーンになっていると教えてくれました。

■動画もチェック

動画では、指原さんが、この商品以外に愛用しているバッグの中身を紹介！ぜひチェックしてみてくださいね♪