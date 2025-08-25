ミャクミャク×ドアラ、8・26から順次再販売【アイテム・販売スケジュール】
大阪・関西万博「ミャクミャク」と中日ドラゴンズ「ドアラ」のコラボ商品が、期間限定での再販売される。
【画像多数】欲しい…ドアラミャクミャクのアクスタやキーホルダー
9月30日まで、中部地方の一部Dragons Store、2025大阪・関西万博オフィシャルストア、ドラゴンズ公式オンラインショップで販売。
■販売スケジュール
【店頭販売】
Dragons Store SAKAE （ドラゴンズストア サカエ）
Dragons Store NAGOYA （ドラゴンズストア ナゴヤ）
2025 大阪・関西万博オフィシャルストア 丸善名古屋店（丸善 名古屋本店2階）
・EXPO2025 ミャクミャク＆ドアラ ハンドタオル
2025年8月26日（火）再販開始 〜2025年9月30日（火）販売終了
※販売開始は午前10時を予定
・EXPO2025 ドアラ ミャクミャク なりきり2連アクリルキーホルダー
・EXPO2025 ドアラ ミャクミャク なりきりアクリルスタンド
・EXPO2025 ミャクミャク＆ドアラ マグカップ
2025年9月10日（水）再販開始 〜2025年9月30日（火）販売終了
※販売開始は午前10時を予定
※Dragons Store NAGOYA （ドラゴンズストア ナゴヤ）は、9月11日（木）は定休日
※いずれも数量限定。売り切れとなりましたら9月30日（火）より前でも販売を終了
【オンラインショップ】
ドラゴンズ公式オンラインショップ
・EXPO2025 ミャクミャク＆ドアラ ハンドタオル
・EXPO2025 ドアラ ミャクミャク なりきり2連アクリルキーホルダー
・EXPO2025 ドアラ ミャクミャク なりきりアクリルスタンド
・EXPO2025 ミャクミャク＆ドアラ マグカップ
2025年9月10日（水）10時00分 注文受付開始
2025年9月30日（火）23時59分 注文受付終了
※2025年10月中旬より順次発送
※オンラインショップでのご注文は全て受注生産となり、発送まで時間を要する
