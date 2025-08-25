人気音楽ユニット「TM NETWORK」の初大規模展覧会「TM NETWORK 2025 IP」があす26日、東京・銀座のGinza Sony Parkで開幕する。25日に報道陣向けの内覧会とメンバー3人による開催記者会見が行われた。小室哲哉（66）は「40年やってきたご褒美みたいな感じ。ありがたいことだなと思います」とご満悦。

銀座の数寄屋橋交差点にある地上4階地下3階の建物の4フロア計約1000平米を使用。アニメ「シティーハンター」と同ユニットが手がけた主題歌「Get Wild」の世界観を再現したシューティングゲーム。87年に行われた初の日本武道館公演で着用した衣装など展示されている。

目玉のひとつが“聖地”とのコラボメニューだ。デビュー前から3人が頻繁に通い、ユニット名が名付けられた聖地として知られるレストラン「すかいらーく1号店」。すかいらーくと共同開発で、当時3人が食べていた思い出のデミグラスハンバーグやカニクリームコロッケなど4品を味わうことができる。

コラボメニューを試食。グルメだという3人も仕上がりに満足した様子で、木根尚登（67）は「てっちゃん（小室）が一番感動していたよね」と明かした。小室はうなづきながら「こだわって作ってくれたなと感じたし、おいしいのと懐かしさから昔を思い出した」とかみしめた。

印象的な展示について宇都宮は「1987年の日本武道館公演の衣装」を挙げた。「1番最初に目に入ってきた。当時は“これ着るの？”って雰囲気だったけど大人になってかっこいいじゃんって思っちゃた」と照れ笑いした。