お笑いタレントの明石家さんま（70）が25日、ニッポン放送「明石家さんま オールニッポンお願い！リクエスト 〜あぁ情けない！もうしょ（猛暑）うがないんだから〜」（後6・00)に出演。ゲストのお笑いコンビ「EXIT」兼近大樹（34）に紹介した女性について語った。

さんまはEXITとフジテレビ「ホンマでっか！？TV」で長年共演しており、プライベートでも親交があるという。番組内では、兼近について「こいつには女の子を紹介したことがある」と明かした。

すると兼近は「いいとこまでいくかな…と思ったんですけど。すみませんとだけ謝罪させていただきます。もう少しだったんですけどね」とさんまから紹介された女性とうまくいかなかったことを悔やんだ。

これにさんまは、「その女性からは“なんなのあの人！”って文句言われた。彼女が紹介してくれって言ったのにやな、“なにあの男”とかぬかしやがってって。腹が立って腹が立って…」と怒りをにじませて振り返った。

ところが、兼近の相方・りんたろー。は「（兼近が）マリオカートのハンドルのコントローラー持ってるから家に来ない？って誘ってるんですよ。そんなやつダメでしょ！」と暴露し、笑いを誘っていた。