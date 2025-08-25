犬が『怯えるようになってしまう』原因5選 飼い主が愛犬を不安にさせていることも…
犬が怯えるようになってしまう原因5選
普段は元気な愛犬が、最近なんだか怯えがち……。そんなとき、犬の心の中では何が起こっているのでしょうか。
怯える原因は単に「怖がりな性格」だけでなく、環境・体調・過去の経験などが複雑に関係していることもあります。ここでは、犬が怯えるようになってしまう代表的な原因を5つご紹介します。
1. 突然の大きな音や刺激
雷、花火、工事音、家電の作動音など、犬の耳には人間より大きく響きます。突然の大きな音や振動は、本能的に危険を感じさせ、強い恐怖心を引き起こすことも。
一度強い恐怖体験をすると、同じような音を聞いただけで怯える“条件付け”が起こることもあります。
2. 知らない人や動物との接触
警戒心の強い犬にとって、初対面の人や犬は大きなストレス源です。過去に嫌な経験をしている場合、似たシチュエーションだけで体がすくんでしまうこともあります。
3. 飼い主の行動や態度
実は、飼い主の無意識な行動が犬の不安をあおっているケースも。怒鳴る、急に動く、強く引っ張るなどの行為は「怖い存在」という印象を与えてしまいます。
また、飼い主が不安そうにしていると、その感情が犬にも伝わり、怯えやすくなります。
4. 病気や痛み
体調不良やケガによる痛みは、犬を神経質にし、些細な刺激でも怯えにつながります。急に暗い場所を避ける、触られるのを嫌がるなどの変化は、健康トラブルのサインかもしれません。
5. 過去のトラウマ
保護犬や虐待経験のある犬は、特定の音・場所・人に過敏に反応します。時間をかけて信頼関係を築くことが何より重要です。
怯える犬への正しい接し方
犬が怯えているとき、ただ「大丈夫だよ」と声をかけるだけでは、不安を解消できないことがあります。
恐怖心が強い状態では、些細な刺激もストレスとなり、さらに怯えが長引く原因に。ここでは、愛犬の心を落ち着け、安心感を取り戻すための具体的な接し方を紹介します。
安全な距離と逃げ場を確保する
怯えている犬は、無理に近づかれることで恐怖心が強まります。まずは距離を保ち、クレートや家具の陰など安心できる避難場所を用意しましょう。犬が自分から出てくるのを待つことが、信頼回復の第一歩です。
視線や動きを穏やかに保つ
犬は強い視線や急な動きを威圧と感じます。体を横に向け、目線は外し、ゆっくりした動作で接しましょう。飼い主の落ち着いた態度は、犬に「ここは安全」と感じさせる大きな要素になります。
体調不良の可能性を観察する
怯えが続く場合、痛みや体調不良が隠れていることもあります。歩き方や食欲、触られたときの反応を観察し、異常があれば早めに動物病院を受診することが大切です。
ごほうびでポジティブな印象に変える
怖い状況でも落ち着いていられたら、おやつや撫でるご褒美を与えましょう。「この状況でも良いことがある」と学ばせることで、少しずつ不安が和らぎ、同じ場面への耐性が高まります。
まとめ
犬が怯える背景には、音や刺激だけでなく、飼い主の態度や体調不良などさまざまな要因が隠れています。少しずつ安心できる環境と経験を積ませることが大切です。
(獣医師監修：葛野宗)