「お腹の上ですやすや寝る次女」菊地亜美、ハワイ親子ショット公開「成長してますねー」「楽しそう」
タレントの菊地亜美さんは8月24日、自身のInstagramを更新。ハワイのホテル「アウラニ・ディズニー・リゾート」を楽しむ姿を披露しました。
「家族旅行を楽しめたようで何よりです」菊地さんは「アウラニディズニーは1泊のみだったけど、チェックイン前とチェックアウト後もプールで遊んだので沢山楽しめたよ」とつづり、5枚の写真を投稿。1枚目は菊地さんの「お腹の上ですやすや寝る次女」です。ほかにも、ミッキーマウスのイラストが付いたドーナツやアイスキャンディーなどの写真も掲載。家族で同ホテルを満喫したようです。
ファンからは、「わ！楽しそうで羨ましいです」「一連のハワイ投稿見てて、家族旅行を楽しめたようで何よりです」「こあみちゃんも成長してますねー」「いつもあみちゃんのYouTube親子で見てます」など、さまざまな声が寄せられました。
「家族でハワイに行ってきたよ」22日の投稿でも「家族でハワイに行ってきたよ」とつづり、同ホテルでの家族ショットを公開していた菊地さん。家族でおそろいの服を着るなど、かわいらしいです。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。(文:中村 凪)
