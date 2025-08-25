¼·³¤¤Ò¤í¤¡¢¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ØCrystal¡Ù±ÇÁüºîÉÊ¥ê¥êー¥¹¡¡°ì½ï¤Ë´Õ¾Þ¤Ç¤¤ëÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤â
¡¡¼·³¤¤Ò¤í¤¤¬¡¢º£Ç¯5·î10Æü¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¡ØOne-man LIVE773 ¡ÈCrystal¡É¡ÙÅìµþ¸ø±é¤ÎBlu-ray¤ò10·î22Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
（関連：Number_i、新曲「未確認領域」パフォーマンスのたびに加速する説得力　〈置いてかない〉ことを貫く姿勢）
¡¡ËÜºî¤Ë¤Ï¡¢Æ±¸ø±é¤ÎËÜÊÔ¡õ¥¢¥ó¥³ー¥ë¤ÎÌÏÍÍ¤ò¼ýÏ¿¡£ÆÃÅµ±ÇÁü¤Ë¤Ï¡È¥ª¥ó¥êー¼·³¤¤Ò¤í¤¥¢¥ó¥°¥ë Ver.¡É¤â¼ý¤á¤é¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Ë¡¿ÍÊÌ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ¤Ë²Ã¤¨¡¢7seas+¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¸ÂÄêÈ×¤ÎÈ¯Çä¤â·èÄê¡£¸ÂÄêÈ×¤Ë¤Ï¡¢Á´36¥Úー¥¸¤Î¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¤ª¤è¤Ó¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É2¼ï¥»¥Ã¥È¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢11·î30Æü¤Ë¤ÏËÜºî¤Î¥ê¥êー¥¹µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¡£¼ýÏ¿³Ú¶Ê¤ÎÃæ¤«¤é¸·Áª¤·¤¿5¶Ê¤ò¡¢¼·³¤¤Î¥Èー¥¯¤â¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é°ì½ï¤Ë´Õ¾Þ¤Ç¤¤ë´ë²è¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
