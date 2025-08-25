【MLB】パドレス 2―8 ドジャース（8月24日・日本時間25日／サンディエゴ）

【映像】指揮官“破顔”…大谷も笑顔でハイタッチ（実際の様子）

ドジャースのロバーツ監督が、大谷翔平投手を満面の笑みで出迎えた。

ドジャースが7-2と大きくリードして迎えた9回表、大谷が松井裕樹投手から試合を決定づけるダメ押しの45号ソロホームラン。確信の一打を放った大谷は悠々とダイヤモンドを一周し、異例とも言えるパドレスファンとのハイタッチも交わした。

ベンチ前ではテオスカー・ヘルナンデスから恒例のヒマワリの種シャワーを浴び、さらに笑顔で待ち構えていたロバーツ監督ともタッチ。その直後、監督は「よくやってくれた」とでも言わんばかりに大谷のお腹にタッチし、連敗の悔しさを吹き飛ばすような表情を見せた。中継で実況を務めた田中大貴席アナウンサーから「ロバーツ監督も嬉しそうですね」の声が飛んだ。

今シーズンのドジャースは、快調に首位を走っていたが、故障者が続出したこともあり徐々に停滞。パドレスとのデッドヒートに。日本時間8月23日から始まったこの首位攻防3連戦は、初戦から2連敗。首位を明け渡す事態となっていた。特に昨日の2戦目はわずか2安打と打線が沈黙する苦しい展開ということもあり、ロバーツ監督のコメントは厳しく打線に対する苦言も多かった。

しかし、この日は終盤に打線がつながり9安打8得点。投手陣も山本由伸投手が6回2失点で試合を作り、7回以降は中継ぎ陣が無失点リレーで快勝。首位を奪還し、優勝へのマジック31を点灯させた。ロバーツ監督もほっと胸を撫で下ろしたことだろう。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）