25Æü¡¢¡ÖForbes JAPAN 30 UNDER 30 2025¡×¼õ¾Þ¼ÔÈ¯É½¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢HANA¤äÉÍÊÕÈþÇÈ¤µ¤ó¡¢ISSEI¤µ¤ó¤é¤¬ÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖForbes JAPAN 30 UNDER 30 2025¡×¤Ï¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹»ï¡ØForbes JAPAN¡Ù¤¬È¯É½¤¹¤ë¡¢¡ÖÀ¤³¦¤òÊÑ¤¨¤ë30ºÐÌ¤Ëþ¡×30¿Í¤òÁª½Ð¤¹¤ë´ë²è¡£
MC¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÊ¡ÅÄÅµ»Ò¤µ¤ó¤È¡¢µîÇ¯¡ÖForbes JAPAN 30 UNDER 30¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤Î郄ÈæÎÉ¤¯¤ë¤Þ¤µ¤ó¡£¤¯¤ë¤Þ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÈµîÇ¯¡¢¡ÖÀ¤³¦¤òÊÑ¤¨¤ë30ºÐÌ¤Ëþ¡×¤ËÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ÊÑ¤¨Â»¤Í¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡É¤ÈÏÃ¤¹¤Ê¤É¡¢¼«µÔ¤ò¶´¤ß¤Ä¤Ä¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Audi ÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ÉÍÊÕ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÈÁÇÅ¨¤Ê¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡É¤È¡¢°ìÎé¡£¡È¡Ö¿Ê²½¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï»ä¤ÎÃæ¤Ç¤âÂç¤¤Ê¤Ò¤È¸À¤Ç¤·¤Æ¡¢¤³¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ö¼«Ê¬¤ÎÍ½ÁÛ¤òÄ¶¤¨¤¿¤è¤¦¤ÊÉ½¸½¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡×¤È»×¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£´Ä¶¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¼«Ê¬¤Î¿´¶¤ÎÊÑ²½¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢·¿¤òºî¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤ÇË¤«¤ËÉ½¸½¤ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ»²¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡É¤È¡¢¿¿Ùõ¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
HANA¤Ï¡¢¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤ÈJISOO¡Ê¥¸¥¹¡Ë¤µ¤ó¤¬ÂåÉ½¤Ç°§»¢¡£¡È¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿»ä¤¿¤Á¤¬¡¢¤¤¤ÞHANA¤È¤·¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î³§¤µ¤ó¤ËÍ¦µ¤¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡Ö30 UNDER 30¡×¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¡¢¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ù¤Æ¤¬¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤ó¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤ó¤Î¤ª±¢¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î»ä¤¿¤Á¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡É¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ä¼þ°Ï¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¼õ¾Þ¼Ô¤Î´é¤Ö¤ì¤¬Â·¤¦¤È¡¢¤¯¤ë¤Þ¤µ¤ó¤Ï¡È¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥°¥ë¡¼¥×LINE¤È¤«ºî¤ë¤Î¤«¤Ê¡£µîÇ¯¤Ï¡¢°Õ¤ò·è¤·¤Æ¥°¥ë¡¼¥×LINE¤òºî¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤¬ºî¤Ã¤¿¼êÁ°¡¢¡ÖÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤¯¤ë¤Þ¤Ç¤¹¡£À¤³¦ÊÑ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤Ã¤ÆLINE¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢7»þ´Ö¤¯¤é¤¤Ìµ»ë¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¢¤È¼«¸Ê¾Ò²ð¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤ÆÍî¤ÁÃå¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡É¤È¡¢µîÇ¯¤Î¼õ¾Þ¸å¤Î¤Ò¤ÈËë¤ò²óÁÛ¡£º£Ç¯¤Ï¥Ü¥±¿ô¤â¸º¤é¤·¡¢MC¤ËÅ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡È³ú¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¿¤é¡¢ÎÉ¤¤À¼¤Ë¤¹¤ë¤Î¤âËº¤ì¤Æ¤Æ¡£¡ÊÂæËÜ¤Ë¡Ë¥«¥¿¥«¥Ê¤¬Â¿¤¯¤ÆÆñ¤·¤¯¤Æ...¡É¤È¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µ¼Ô¤«¤é¡Ö¼õ¾Þ¼Ô¤Î¥°¥ë¡¼¥×LINE¤Ïºî¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¡¢HANA¤ÎMOMOKA¡Ê¥â¥â¥«¡Ë¤µ¤ó¤¬¡È¤â¤·¤è¤í¤·¤±¤ì¤Ð¡¢¤¼¤Ò...¡É¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¡¢¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤¯¤ë¤Þ¤µ¤ó¤¬¡ÈËÍ¤¬¡Ê¥°¥ë¡¼¥×¤ò¡Ëºî¤Ã¤¿¸å¡¢ËÍ¤¬È´¤±¤ë¤ó¤Ç¡É¤È¡¢½õ¤±½®¤ò¤À¤·¡¢¡ÈµîÇ¯¤Ï¡¢¤è¤ê¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ËÉÙ¤ó¤À¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÃý¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¡×¤È¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¶ÛÄ¥¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢ÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÎÉ¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡É¤È¡¢¥°¥ë¡¼¥×LINEºîÀ®¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
