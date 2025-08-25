Í§¶á¡ÖÉÝ¤¬¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×°Å¤¯¤¹¤ë¤È¤ª²½¤±¤¬½Ð¤ë¤Î¤ÇÌë¤ÏÅÅµ¤¤ò¾Ã¤µ¤º¡¡¥È¥¤¥ì²æËý¤·¤Ü¤¦¤³¤¦±ê¤â
¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥ÈÍ§¶á¡Ê52¡Ë¤¬24ÆüÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¥¯¥ê¥Ã¥×¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å10»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÉÝ¤¬¤ê¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
Í§¶á¤Ï¼«¿È¤ò¡ÖÉÝ¤¬¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖºÇ°¤Ê»öÂÖ¤òÁÛÁü¤·¤Æ¾è¤ë¡×¤Î¤Ç¡¢¥´¡¼¥«¡¼¥È¤âÄ¶°ÂÁ´±¿Å¾¤Ç¥¢¥¯¥»¥ë¤òÆ§¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£Èô¹Ôµ¡¤â¡ÖÂç¹¥¤¤À¤±¤É¡¢ÍÉ¤ì¤ë¤ÈÉÝ¤¤¤«¤éÀäÂÐÁëÂ¦¤Ç¡¢º£¤Ê¤¼ÍÉ¤ì¤Æ¤ë¤«¤ò¾õ¶·ÇÄ°®¤·¤Ê¤¤¤È¥À¥á¡×¤È¡¢¤º¤Ã¤ÈÁë¤ò¸«¤Æ¡Ö±À¤ÎÃæ¤À¤«¤éÍÉ¤ì¤Æ¤ë¤Î¤Í¡ªÇ¼ÆÀ¡×¤È¡¢¡ÖÇ¼ÆÀ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¾è¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤ÇÂçÊÑ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¤ª²½¤±¤È¤«¤â½Ð¤ë¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤éÉÝ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤éÌë¤âÅÅµ¤¤Ä¤±¤Æ¿²¤Þ¤¹¤·¡¢ÉÝ¤¤¤«¤é¡£°Å¤¯¤¹¤ë¤È¤ª²½¤±½Ð¤ë¤«¤é¡¢ÅÅµ¤Âå¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ç¤â¤ª²½¤±¤Ç¤ë¤«¤é¡Ä¡×¤ÈÅÇÏª¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¤ª²½¤±¤Ï²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Î¼ÁÌä¤Ë¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤â¤ª²½¤±ÆÃ½¸¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤È¡¢MC¤Î»³ºê°é»°Ïº¡Ê39¡Ë¤È°æ·å¹°·Ã¡Ê28¡Ë¤¬ÂçÇú¾Ð¡£
°æ·å¤¬¡ÖÌëÃæ¡¢¥È¥¤¥ì¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤éÉÝ¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö²æËý¤·¤Æ¤Ü¤¦¤³¤¦±ê¤È¤«¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¡¢»³ºê¤È°æ·å¤Ï¶Ã¤¤Ä¤Ä¡¢¾Ð¤¤¡¢¡ÖÀäÂÐ¡¢¤è¤¯¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È°æ·å¤¬¸À¤Ã¤¿¡£