◆バレーボール世界選手権 第４日（２５日、タイ・バンコクほか）

１次リーグが行われ、Ｈ組で世界ランク４位の日本は同１７位のウクライナと対戦。第１セットは石川真佑主将、１９歳の秋本美空、世界バレー初先発の佐藤淑乃、セッター関菜々巳、ミドルブロッカー島村春世、宮部藍梨が先発した。

０―１から佐藤のスパイクでチーム初得点を挙げると、１６―１８から秋本がライトから強打を決めた。日本は２４―２２で先にセットポイントを握ったが、石川のスパイクがブロックされるなど、２４―２４と追いつかれた。相手のサーブミスで２５―２４と二度目のセットポイントを握ったが、２５―２６から石川のスパイクがまたしてもブロックされて、第１セットを先取された。

第２セットも勢いそのまま序盤からウクライナが得点を重ねる。日本の９―１１からは、日本のスパイクがことごとくブロックされ、５連続失点で一気に点差をつけられた。９―１６の場面でネーションズリーグ日本人得点ランク１位の和田由紀子、セッター中川つかさを投入し、１４―２２から４連続得点を挙げたが、セット終盤、日本はウクライナの攻撃を止められず、２セットを連取され、後がなくなった。