¡ÚÂç³ØÌîµå¡ÛÅìÅÔ£³Éô¤Î¾åÃÒÂç¡¦ÀµÌÚÍªÇÏÅê¼ê¤Ë£Î£Ð£Â¥¹¥«¥¦¥È£±£°µåÃÄ¤¬Ç®»ëÀþ¡ÄºÇÂ®£±£´£¹¥¥í¡¡¥×¥í»ÖË¾ÆÏ¡Ö½Ð¤¹Êý¸þ¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×
¢¡ÅìÅÔÂç³ØÌîµå¸òÎ®Àï¢¦ÆüÂç£±£±¡½£´¾åÃÒÂç
¡¡ÅìÅÔÂç³Ø¥ê¡¼¥°£³Éô¤Î¾åÃÒÂç¤«¤é¥×¥íÆþ¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹ºÇÂ®£±£µ£³¥¥í±¦ÏÓ¡¦ÀµÌÚÍªÇÏÅê¼ê¡Ê£´Ç¯¡Ë¤¬£²Éô¡¦ÆüÂç¤È¤Î¸òÎ®Àï¤ËÀèÈ¯¤·¡¢£Í£Á£Ø£±£´£¹¥¥í¤Ç£µ²ó£³°ÂÂÇ£´¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ£±¡Ë¡¢£µÃ¥»°¿¶¤ÈÇ´Åê¤·¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥ÈÎ¢¤Ë¤Ïµð¿Í¡¢ºå¿À¤Ê¤É£Î£Ð£Â£±£°µåÃÄ¤¬»ë»¡¤ËË¬¤ì¤¿¡£¥í¥Ã¥Æ¡¦¿ûÌî¥¹¥«¥¦¥È¤Ï¡Ö¡Ê»Ø¤Ë¡Ë¤«¤«¤Ã¤¿¤È¤¤Î¥Ü¡¼¥ë¤¬ÌÌÇò¤¤¡£¤«¤«¤ë¥Ü¡¼¥ë¤Î³ÎÎ¨¤¬¹â¤¯¤Ê¤ì¤Ð¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¾ÍèÀ¤òÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Ë±¦ÏÓ¤Ï¡¢²þ¤á¤Æ¥×¥í»ÖË¾ÆÏ¤ò¡Ö½Ð¤¹Êý¸þ¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¸À¡£¡Ö¿¿¤Ã¤¹¤°¤ÎÀºÅÙ¡¢¥¥ì¤È¤«¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤âÁ´Éô¡¢¡Ê£±£°·î£²£³Æü¤Î¡Ë¥É¥é¥Õ¥È¤Þ¤Ç¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¤¤¡×¡£Ì´¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¤¿¤á¡¢Íè·î£²Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ëÅìÅÔ£³Éô¤«¤é¥¢¥Ô¡¼¥ë¤òÂ³¤±¤ë¡£