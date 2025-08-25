¡ÚÂ³Êó¡ÛµÜ¼ã»Ô¤ÎÁÒ¸Ë²ÐºÒ ¸Ï¤ìÁð¤òÇ³¤ä¤·¤Æ¤¤¤¿²Ð¤¬Ç³¤¨°Ü¤Ã¤¿¤«¡¡
24Æü¸á¸å¡¢Ê¡²¬¸©µÜ¼ã»Ô¤ÎÁÒ¸Ë¤«¤é½Ð²Ð¤·¤¿²Ð»ö¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï¡¢ÉÕ¶á¤Ç¸Ï¤ìÁð¤òÇ³¤ä¤·¤Æ¤¤¤¿²Ð¤¬ÁÒ¸Ë¤ËÇ³¤¨°Ü¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¡¢½Ð²Ð¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤¤Î¤¦¸á¸å4»þ¤´¤í¡¢Ê¡²¬¸©µÜ¼ã»Ô¾Â¸ý¤Ç¡Ö»³¼ê¤Î¤Û¤¦¤ÇÂçÎÌ¤Î¹õ±ì¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡×¤ÈÄÌ¹Ô¿Í¤ÎÃËÀ¤«¤é119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸½¾ì¤Ï¼Ö¤òÍ¢½Ð¤¹¤ë²ñ¼Ò¤ÎÁÒ¸Ë¤Ç²Ð¤Ï¤ª¤è¤½3»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î²Ð»ö¤Ë¤è¤ë¥±¥¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
²ñ¼Ò¤Ë¤¤¤¿¿Í¤Î¾ðÊó¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥¤¥ä¤¬Ç³¤¨¤Æ¡¢·úÊª¤Ë²Ð¤¬Ç³¤¨°Ü¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¶áÎÙ½»Ì±¤ÎÃËÀ¤¬¡¢ÁÒ¸ËÉÕ¶á¤Ç¡¢¸Ï¤ìÁð¤òÇ³¤ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÌÜ·â¾ðÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢¸Ï¤ìÁð¤òÇ³¤ä¤·¤Æ¤¤¤¿²Ð¤¬Ç³¤¨°Ü¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¡¢ÃËÀ¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤Ê¤É²Ð»ö¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£