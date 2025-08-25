伊藤彩沙、生のとき宣・辻野かなみに興奮 「スゴい華奢でかわいらしくて…」早口で好きなところを言う
声優の伊藤彩沙、アイドルグループ・超ときめき▽宣伝部（▽＝ハートマーク）の辻野かなみが25日、都内で行われたディズニー映画『シャッフル・フライデー』（9月5日公開）ジャパンプレミアムイベントに参加した。
【全身ショット】可愛すぎる…！華やかなピンク色のドレス姿の辻野かなみ
伊藤はひざ上丈のふんわりワンピース、辻野は華やかなピンク色のドレス姿で艶やかに登場した。
作品にかけて、入れ替わってみたい人をトークすることに。伊藤は「辻野かなみさん」とフリップに書き、辻野は「えっ！ホントですか？」と喜ぶ。伊藤は「アイドルが大好きで、かなみんさんも実はデビューの時から見させてもらっていているんです」と明かし、「本当にかわいいですね」と舞台上で推し活。伊藤は「生でお会いするとスゴい華奢でかわいらしくて、とてもドキドキしているんです」と早口にまくし立てた後に「アイドルさんの1日はどんなスケジュールでやっているのか。いちアイドルオタクとして興味がある。朝何時に起きて、どこに行って何をするのか。体験してみたいです」と入れ替わってみたい理由を語っていた。
金曜の朝、娘×2、ママ、おばあちゃんが入れ替わって大混乱を巻き起こす。セラピストとして多忙な日々を送るテス（ジェイミー・リー・カーティス）は、夫ライアン、娘アンナ（リンジー・ローハン）、孫ハーパー（ジュリア・バターズ）の幸せを願っている。一方、シングルマザーのアンナは娘ハーパーと暮らすなか、ある日出会ったイギリス人の人気シェフ・エリックと恋に落ちる。ふたりは急速に距離を縮めるが、エリックの15歳の娘リリー（ソフィア・ハモンズ）は、ファッションの勉強のためロンドンへ戻る夢を持ち、アンナとの関係を快く思っていない。
やがてアンナとエリックは結婚を決意し、家族になろうとするが、婚約パーティーの場に現れた“占い師”が、娘のハーパーとリリーの手を取り「あなたたちは家族になる運命」と告げる。その翌朝、なんとアンナと娘ハーパー、そしてアンナの母テスとリリーの“中身”が入れ替わってしまった。
突然のシャッフルに「何が起きたの!?」とパニックに陥る4人だが、「バレないように、お互いになりきろう！」と大奮闘。怪しすぎるピンク一色の“おばあちゃん”、苦いスムージーを職場で噴き出す“ママ”、さらにはダンスにサーフィン、車でジャンプ(!?)、コンサートの舞台で熱唱――。パワフルすぎる4人の“中身シャッフル”騒動がコミカルに描かれていく。
吹替版では、アンナ役を小笠原亜里沙、テス役を唐沢潤、ハーパー役を本渡楓、リリー役を伊藤彩沙が担当する。
イベントには、小笠原亜里沙、唐沢潤、キンタロー。、柏木由紀も参加した。
