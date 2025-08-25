TM¡¡NETWORK¡¡½éÂçµ¬ÌÏÅ¸Í÷²ñ¤¬26Æü³«Ëë¡¡¾®¼¼Å¯ºÈ¡Ö40Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤´Ë«Èþ¤ß¤¿¤¤¡×
¡¡¿Íµ¤²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖTM¡¡NETWORK¡×¤Î½éÂçµ¬ÌÏÅ¸Í÷²ñ¡ÖTM¡¡NETWORK¡¡2025¡¡IP¡×¤¬¤¢¤¹26Æü¡¢Åìµþ¡¦¶äºÂ¤ÎGinza¡¡Sony¡¡Park¤Ç³«Ëë¤¹¤ë¡£25Æü¤ËÊóÆ»¿Ø¸þ¤±¤ÎÆâÍ÷²ñ¤È¥á¥ó¥Ð¡¼3¿Í¤Ë¤è¤ë³«ºÅµ¼Ô²ñ¸«¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¾®¼¼Å¯ºÈ¡Ê66¡Ë¤Ï¡Ö40Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤´Ë«Èþ¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤´Ëþ±Ù¡£
¡¡¶äºÂ¤Î¿ô´ó²°¶¶¸òº¹ÅÀ¤Ë¤¢¤ëÃÏ¾å4³¬ÃÏ²¼3³¬¤Î·úÊª¤Î4¥Õ¥í¥¢·×Ìó1000Ê¿ÊÆ¤ò»ÈÍÑ¡£¥¢¥Ë¥á¡Ö¥·¥Æ¥£¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¡×¤ÈÆ±¥æ¥Ë¥Ã¥È¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¼çÂê²Î¡ÖGet¡¡Wild¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òºÆ¸½¤·¤¿¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥²¡¼¥à¡£87Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿½é¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤ÇÃåÍÑ¤·¤¿°áÁõ¤Ê¤ÉÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±§ÅÔµÜ¤Ï¡Ö40Ç¯¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿»×¤¤¤¬¸«¤ì¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤¿É½¾ð¡£·î¤Ë²¿ÅÙ¤â¶äºÂ¤òË¬¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¾®¼¼¤â¡ÖËè²ó¤³¤Î·úÊª¤ÎÅ¸¼¨¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º£²ó»Ï¤Þ¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¹©»ö¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Å¸¼¨²ñ¤ÏÆ±½ê¤Ç10·î3Æü¤Þ¤Ç¡£