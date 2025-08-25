「子なしおばちゃん」に居場所はない？女性を分断している空気はどこから生まれる？【ママリ】

寂しいおばちゃんにはなりたくない。子なし女性の苦しい胸の内

このお話は、著者のらっさむさんが年齢を重ねていくことへの葛藤の中で、「おばちゃん」と呼ばれることや「モテ」について、さまざまな立場にいるアラフォー女性の視点から考えるお話です。多様な価値観が尊重される現代にあって、それでも男女を問わず成人した人が一度は「人生において子どもをもつか・もたないか」について考えることがあるかもしれません。子どもを持たない選択肢を選ぶ過程には、個々人いろいろな事情があるでしょう。自分にとって納得のいく結論だったとしても、その後、全く悩まないということはないのかもしれません。

主人公のみかこはアラフォーの女性。子どもを産んでから自分が「おばちゃん」と呼ばれる機会も出てきました。ただ、みかこの場合、子どもからおばちゃんと呼ばれるのは平気でも、自分と年齢の変わらない人や、目上の人からおばちゃんと呼ばれると何だかモヤモヤしてしまいます。





こうした話を友人のはるみや、はるみから紹介されたちょっと年上の女性陣に話すと、自分がかつて「おばちゃん」という存在を蔑んでいたことに気づかされます。ただ、その後、「立派なおばちゃんになんてそうそうなれない」という言葉を聞き、「しっかりと自分を持って」年齢を重ね立派なおばちゃんになるのは簡単ではないと気づきます。そうした話の中で、子どもを持つみかこと、子どもを持たないはるみの間に、「おばちゃん」に対する別々の視点があると分かるのですが…。

©らっさむ

©らっさむ

©らっさむ

©らっさむ

©らっさむ

みかこは社会の中で「働くママ」としての立ち位置を築きつつあります。一方ではるみは自分が希望したわけでなくとも、「子を持たない働く女性」として今を生きています。みかこはみかこで、社会の中での位置づけに窮屈さを感じることがあるようですが、はるみもみかことは別の悩みをかかえて「社会の中での居場所」のなさに悩んでいました。



結婚・出産・育児・1人で生きること…女性はライフステージが変わるたびに、社会からラベリングをされることがありますね。ラベリングにつらさを感じることもありますが、ラベルがつくことで「自分の立ち位置」を確認できる場合もあるでしょう。



こうした感覚があるからこそ、はるみのような生き方をする人は「社会において自分の立ち位置がない」と感じるのかもしれません。どんな生き方をしてもそれぞれがその人の幸せを尊重できるような、そんな社会の空気を醸成していきたいですね。

記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ）