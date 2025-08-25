【車送迎、断ったら炎上！？】体調不良でも運転しろって本気で言ってるの？＜第14話＞#4コマ母道場
子どもがスポーツ系の習い事をしているママにとって、練習に伴う「車送迎」は悩ましい問題。自分の子どもだけでなく、子どもの友達やママ友まで送迎しなければならず、不安に思っているママもいることでしょう。もしかしたら慎重な性格の人ほど、気軽に「車で送るよ」と言えないのかもしれませんね。しかしそれでも「送迎して」とママ友に頼まれてしまったら……あなたならどうしますか？
第14話 体調優先でしょ？
【編集部コメント】
スズネさんたちに取り囲まれ、代わるがわる責めらるシホさん。たまらなくなったマイさんは間に割って入り、シホさんをかばいます。「スズネさんはキツい人だから、波風立てたくない……」と黙っている人も多い中、マイさんはしっかり、はっきりと言い返しました。もしかしたら、もうすでにスズネさんとは険悪な状態にあるマイさんだからこそできたことかもしれませんね。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・横内みか
【編集部コメント】
