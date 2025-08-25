¥¢¥á¥Õ¥ÈÆüÂçÁª¼ê¤¬ÉÔÉþ¿½¤·Î©¤Æ¡¡´ØÅìÂç³Ø2Éô¥ê¡¼¥°½êÂ°¤Ç
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Î´ØÅìÂç³Ø¥ê¡¼¥°¤Ç¡¢ÉÔ¾Í»ö¤Ç¤ÎÇÑÉô¤ò·Ð¤Æ¸å·ÑÁÈ¿¥¤Î²ÃÌÁ¤¬·èÄê¤·¤¿ÆüÂç¤ÎÁª¼ê¤¬¡¢2Éô¥ê¡¼¥°½êÂ°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÉÔÉþ¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃçºÛµ¡¹½¤Ë¿½¤·Î©¤Æ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬25Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£´ØÅì³ØÀ¸Ï¢ÌÁ¤Î¹ÅÄ·ÄÂåÉ½Íý»ö¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¿½¤·Î©¤Æ¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»ö¼Â¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤«¤é¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÜÆü¤Î»þÅÀ¤Ç¤ÏÆÃ¤ËÏÃ¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüÂç¤ÏÎÀ¤Ë½»¤àÉô°÷¤¬°ãË¡ÌôÊª»ö·ï¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢2023Ç¯12·î¤ËÇÑÉô¤¬·èÄê¡£ºòÇ¯2·î¤Ë´ØÅì³ØÏ¢¤òÂà²ñ¤·¤¿¡£°ìÄê¤Î»²²Ã¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¤¿¸µÉô°÷¤ä¿·ÆþÀ¸¤¬ºòÇ¯5·î¤«¤é³èÆ°¤·¡¢º£Ç¯6·î¤Ë²ÃÌÁ¤¬¾µÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£