スズキの爆速「“2人乗り”FRスポーツカー」！ 超ロングノーズに最強バイク「隼エンジン」搭載で“公道走行”も可能!? ド派手なガルウイング採用した「隼プロトタイプ」とは！

スズキの爆速「“2人乗り”FRスポーツカー」

かつてスズキが2002年開催の「東京オートサロン」で初公開した「隼プロトタイプ」。

同車は公道走行も可能という、魅力的なライトウェイトスポーツカーのコンセプトモデルでした。

一体どのような特徴を持つクルマだったのでしょうか。

スズキの爆速「“2人乗り”FRスポーツカー」

隼プロトタイプは、当時スズキのモータースポーツ部門だったスズキスポーツ（現：モンスタースポーツ）が開発した、本格的なライトウェイトスポーツカー。

同車のベースとなったのは、スズキスポーツが製造し、モータースポーツ「全日本ジムカーナ選手権」などで活躍したレーシングカー「フォーミュラ・スズキ隼」です。

このレーシングカーは2002年に市販がスタートし、多くのファンを魅了しました。そして、参加者全員が同車両に乗って競うワンメイクレースも開催され、その活躍を見たユーザーから「こんなクルマで公道を走りたい！」という熱い要望が寄せられるようになります。

こうしたファンの期待に応えるため、フォーミュラ・スズキ隼の公道走行用モデルとして開発されたのが、この隼プロトタイプでした。

先述のようにスズキスポーツが開発を担当し、ベース車の優れた走行性能とデザインを継承しつつ、公道を安全に走れるクルマとして実際に成立させています。

その最大の特徴は、最速バイクとして名高いスズキ「GSX-R1300隼」に搭載されているパワフルなエンジンを搭載している点です。

さらに、一般的なライトウェイトスポーツカーが1000kg前後の車重であるのに対し、隼プロトタイプの車重はわずか550kgと、極端なまでの軽量化が実現されています。

この軽量なボディは、バイク用エンジンの性能とハンドリングを最大限に引き出すために不可欠な要素でした。

シャシや車体は、フルオリジナル設計にスズキの純正部品を組み合わせることで、コストを抑えながらも高い独創性を誇る一台に仕上がっています。

そんな隼プロトタイプのボディサイズは、全長3790mm×全幅1760mm×全高1100mm、ホイールベースは2200mm。

特にワイドな全幅と非常に低い全高は、ベースがレーシングカーであることを物語っており、極めてスポーティなスペックです。

エクステリアでは、乗り降りのしやすさを考慮して採用されたガルウイングドアが目を引きます。

スズキのスポーツモデルを象徴する黄色いボディは、カーボンファイバーを使用したFRP製。

風洞実験を繰り返して空力性能に優れたスタイリングを追求しており、平らな床から滑らかに持ち上がるテール形状も空力特性を計算して作られています。

インテリアはシンプルながらも、美しいメーター類が並ぶレーシーな空間です。

パワーユニットは先述のようにGSX-R1300隼から転用。最高出力175馬力・最大トルク138Nmを発揮する1.3リッターエンジンをフロントに搭載し、後輪を駆動します。

先進安全機能など複雑なシステムは採用されていませんが、スズキ本社の協力を得て衝突シミュレーションと解析を重ねることで、高い安全性が確保されました。

このように、スポーツカー好きの夢を叶えるために開発された隼プロトタイプ。

常識を覆すほどの軽量化を成功させ、高い運動性能を実現した画期的なモデルでしたが、初公開から20年以上が経過した現在も市販化はされていません。

現在では、開発元のスズキスポーツの社名が消えて別会社となっているため、隼プロトタイプが今後発売される可能性は低いと思われますが、公道走行可能という高いハードルと市販化の一歩手前まで開発が進められたその事実が、多くのクルマ好きに大きなワクワク感を与えたことは間違いありません。