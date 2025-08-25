MAZZEL¡¦RAN¡õ»³Àî¤Ò¤í¤ß¡¢NEWS¾®»³·Ä°ìÏº¤Îµ¤¸¯¤¤¤Ë´¶·ã¡Ö¥«¥ê¥¹¥ÞÉôÄ¹¤½¤Î¤â¤Î¡×¡ÖÇØÃæ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡×¡Ú¡Ö¥¢¥ª¥·¥ç¡¼¡ª¡×¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Á°ÊÔ¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/25¡Û±Ç²è¡Ö¥¢¥ª¥·¥ç¡¼¡ª¡×¡Ê2025Ç¯9·î5Æü¸ø³«¡Ë¤ÇW¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë8¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦MAZZEL¡Ê¥Þ¡¼¥¼¥ë¡Ë¤ÎRAN¡Ê¤é¤ó¡Ë¤È½÷Í¥¤Î»³Àî¤Ò¤í¤ß¡Ê¤ä¤Þ¤«¤ï¡¦¤Ò¤í¤ß¡Ë¤Ë¡¢¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¤¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£Á°ÊÔ¤Ç¤Ï¡¢ÉñÂæ¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¤ÎÂ³Åê¤È¤Ê¤Ã¤¿2¿Í¤À¤«¤é¤³¤½¤Î¿®Íê´Ø·¸¤ä¡¢±Ç²è¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿NEWS¡¦¾®»³·Ä°ìÏº¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Á°ÊÔ¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛNEWS¾®»³¡¢°ÛÎã¤Î¹â¹»À¸Ìò
ËÜºî¤Ï¡¢ÉñÂæ¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÃæ¤ÇÆÃ¤Ë¿Íµ¤¤Î¹â¤¤ºÇ¿·ºî¡ÖÀäÂÐÀÄ½Õ¹ç¾§¥³¥á¥Ç¥£¡ØSING¡ª¡ª¡ª¡Ù¡Á¶õ¤ÎÀÄ¤È³¤¤ÎÀÄ¤ÈËÍ¤é¤Î³Ø¹»¡Á¡×¡Ê2021Ç¯¡Ë¤ò¸¶ºî¤È¤·¡¢¿·¤¿¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤¿´°Á´ÈÇ¡£Êª¸ì¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢Èþ¤·¤¤³¤¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¾®¤µ¤ÊÎ¥Åç¡¦ÀÞ¸åÅç¡£ÅçÍ£°ì¤Î¾®¤µ¤Ê¹â¹»¤Ç¡¢¸ÄÀË¤«¤ÊÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤¬¹ç¾§¤òÄÌ¤·¤Æå«¤ò¿¼¤á¡¢ÀÄ½Õ¤ò¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£RAN¤¬¼ç¿Í¸ø¡¦ÈÓÅÄ¼½Ê¿¡Ê¤¤¤¤¤À¡¦¤·¤Ã¤Ú¤¤¡ËÌò¡¢»³Àî¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦ÇÈÅçË÷Çµ¡Ê¤Ê¤ß¤·¤Þ¡¦¤¢¤ï¤Î¡ËÌò¤ò±é¤¸¤ë¤Û¤«¡¢¾®»³¤Ï²Ú¤ä¤«¤Ê¥«¥ê¥¹¥Þ¡È¹â¹»À¸¡É¤Ç¹ç¾§ÉôÉôÄ¹¡¦µ®Êõ±¡ÍýÄÅ¡Ê¤¤Û¤¦¤¤¤ó¡¦¤ê¤Ä¡ËÌò¤ò±é¤¸¤ë¡£3¿Í¤Ï¤È¤â¤Ë±Ç²è½é½Ð±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡½ ¤ª2¿Í¤ÏÉñÂæ¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¤ÎÂ³Åê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËRAN¤µ¤ó¤Ï¤´¼«¿È¤ÎÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿ÉñÂæ¤È¤¤¤¦ÂçÀÚ¤ÊºîÉÊ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉñÂæ¤«¤é¶¦±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢»³Àî¤µ¤ó¤ò¿®Íê¤·¤ÆÎ×¤á¤¿¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
RAN¡§Åö½é¡¢ÉñÂæ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿º¢¤Ï¡¢»³Àî¤µ¤ó¤¬ÉñÂæ¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ëÊ¬¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¿§¡¹¡Ä¡£
»³Àî¡§¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡ª¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡ª
RAN¡§¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢¶õµ¤´¶¤â¤É¤ó¤É¤óÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î»£±Æ¤Ç¤Ï¡¢ÂæËÜ¤ÎÆâÍÆ¤¬Ä¾Á°¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë»þ¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾¯¤·ÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¤³¤¦¤·¤Æ¡Ä¤È¤¤¤¦É÷¤Ë¤â¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ËÍ¤¬ÂæËÜ¤Ë±è¤ï¤Ê¤¤»þ¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤Ï¥¢¥É¥ê¥Ö¤ÇÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ËÍ¤Î±éµ»¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¡¢ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ ÂæËÜ¤Ë±è¤ï¤º¤Ë¥¢¥É¥ê¥Ö¤À¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤É¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤¹¤«¡©
RAN¡§¤ä¤Ã¤Ñ¤ê2¿Í¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤È¤«¤ÏÆÃ¤Ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
»³Àî¡§Ê¸»ú¤½¤Î¤Þ¤Þ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤«¤ÏËÜÅö¤Ë¼«Á³¤Ê¶õµ¤´¶¤Ç¡¢¤½¤Î¾ì¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤â¤Î¤ò´ÆÆÄ¤â³è¤«¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
RAN¡§¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ä¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¸ÀÍÕ¿¬¤Î°ã¤¤¤Ê¤É¡¢Â¿Ê¬¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ë¸«¤¨¤Æ¼Â¤Ï¥¢¥É¥ê¥Ö¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½ ¤µ¤é¤Ëº£¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤³¤Î¤ª2¿Í¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤¿¤È1ÈÖ´¶¤¸¤¿¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
RAN¡§ÀÄ½Õ¤ò´¶¤¸¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢2¿Í¤Îµ÷Î¥´¶¤Îµ¤Æñ¤·¤µ¡¢¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¤Î¥É¥®¥Þ¥®¤·¤¿´¶¤¸¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»£±Æ¤Î½çÈÖ¤¬Á°¸å¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î´Ø·¸ÃÍ¤ÎÃÛ¤Êý¤Ï¡¢¤è¤ê»£±Æ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¤ª¸ß¤¤¤¬µ¤¸¯¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê»³Àî¤Ë¡Ë¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
»³Àî¡§¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡ª
2¿Í¡§¡Ê¾Ð¡Ë¡£
»³Àî¡§¤ä¤Ã¤Ñ¤êRAN¤¯¤ó¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ëÄÌ¤ê¡¢»£±Æ¤Î½çÈÖ¤¬Á°¸å¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤ÏÉñÂæ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£½éÂÐÌÌ¤ÎÊý¤ÈºÇ½é¤«¤éÃçÎÉ¤¤¥·¡¼¥ó¤Î¶õµ¤´¶¤òºî¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤ÏÉñÂæ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢´Ø·¸ÃÍ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ »³Àî¤µ¤ó¤«¤é¸«¤Æ¡¢Ìó4Ç¯Á°¤ÎÉñÂæ¤Î»þ¤Èº£²ó¤Î±Ç²è»£±Æ¤òÈæ¤Ù¤Æ¡¢RAN¤µ¤ó¤ËÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤¿ÉôÊ¬¤ä¡¢É½¸½¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤¿ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
RAN¡§¤ª¤ª¡ª»þ´Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤»È¤Ã¤Æ¤ªÏÃ¤·¤·¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡ª
»³Àî¡§¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡Ä¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢RAN¤¯¤ó¤ÏÆ±¤¸¥»¥ê¥Õ¤Ç¤â¸À¤¤²ó¤·¤ä¥È¡¼¥ó¤¬Á´Á³°ã¤Ã¤Æ¡¢±Ç²è¡Ö¥¢¥ª¥·¥ç¡¼¡ª¡×¤Î¼½Ê¿¤ò¿·¤·¤¯ºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÉñÂæ¤Ï¤½¤Î»þ¤ÎRAN¤¯¤ó¤ÎÅù¿ÈÂç¤À¤Ã¤¿¤·¡¢±Ç²è¤Ï»£±Æ»þ¤ÎRAN¤¯¤ó¤ÎÅù¿ÈÂç¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼½Ê¿¤ò¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Æ¡£¤À¤«¤é»ä¤â¤½¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¿·¤·¤¤Ë÷Çµ¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£
RAN¡§¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ ¤ª¸ß¤¤¤Ë»É·ã¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢»Ù¤¨¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤ËÎ×¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
RAN¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
»³Àî¡§´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½ º£ºî¤Ç¤Ï¾®»³·Ä°ìÏº¤µ¤ó¤âÆÃÊÌ½Ð±é¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤«¤Ê¤ê¶¯Îõ¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½¾ì¤Ç¤ªÏÃ¤·¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ä°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
RAN¡§ËÍ¤Ï¸½¾ì¤Ç¤´°ì½ï¤·¤¿¤Î¤¬2Æü¤¯¤é¤¤¤·¤«¤Ê¤¯¡¢¤·¤«¤â1ÆüÌÜ¤Ï½éÂÐÌÌ¤Î¥·¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¤½¤ì¤³¤½¤¢¤Þ¤êÏÃ¤µ¤º¤Ë¡¢½é¤á¤Æ¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¥ê¥¢¥ë¤Êµ÷Î¥´¶¤Î¤Þ¤Þ»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤À¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢»£±Æ°Ê³°¤Î»þ¤Ë¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¡¢¥¨¥¥¹¥È¥é¤Î³§¤µ¤ó¡¢¥¥ã¥¹¥È¤â´Þ¤á¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ëµ¤¤ò¸¯¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÎÉ¤¤¶õµ¤ºî¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¼«Ê¬¤¬¼çÌò¤È¤¤¤¦Î©¤Á°ÌÃÖ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Î¤È¤³¤í¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÇØÃæ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ »³Àî¤µ¤ó¤ÏÆ±¤¸ºÓ¹âÅù³Ø¹»¤Î¹ç¾§ÉôÉôÄ¹¤ÈÉô°÷¤È¤¤¤¦´Ø·¸À¤Ç¡¢¶¦±é¥·¡¼¥ó¤¬¤â¤¦¾¯¤·Â¿¤«¤Ã¤¿¤«¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½¾ì¤Ç¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
»³Àî¡§¿ô¤Ç¸À¤¦¤È¥×¥é¥¹1Æü¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡£¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»ä¤Î¹â¹»¤ÎÉôÄ¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤¹¤´¤¤Íê¤ê¤Ë¤Ê¤ëÊý¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»£±Æ»þ¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤ÎÃÂÀ¸Æü¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç»ä¤¬¥±¡¼¥¤òÃíÊ¸¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤¿¤é¡ÖÀ¹¤ê¾å¤²¤è¤¦¤è¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢Àè¿ØÀÚ¤Ã¤Æ¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¡ª¡×¤È¤ª½Ë¤¤¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¹¤´¤¯ÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥ê¡¼¥À¡¼Áü¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢¥«¥ê¥¹¥ÞÉôÄ¹¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡½ ¸½¾ìÁ´ÂÎ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ´¬¤¹þ¤à»Ñ¤ò¤ª2¿Í¤È¤â¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
RAN¡§¾®»³¤µ¤ó¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÇÌÀ¤ë¤¤Êý¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¶õµ¤¤¬¸½¾ìÁ´ÂÎ¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¡ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¸åÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³èÆ°¤ÎÃæ¤Ç´¶¤¸¤¿¶ì¤·¤ß¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡¢¤µ¤é¤Ë¿ô¡¹¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤Æ¤¤¿2¿Í¤Î¡ÖÌ´¤ò³ð¤¨¤ëÈë·í¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
2002Ç¯8·î23ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢·§ËÜ¸©½Ð¿È¡£BE:FIRST¡Ê¥Ó¡¼¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡Ë¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ÖTHE FIRST¡×¡Ê2021Ç¯¡Ë¤ÇºÇ½ª¿³ºº¤Þ¤Ç¿Ê½Ð¤·¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¡¼¡Ê°éÀ®À¸¡Ë¤È¤·¤ÆBMSG¤Ë½êÂ°¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ÖMISSIONx2¡×¡Ê2023Ç¯¡Ë¤Ë»²²Ã¤·¡¢¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦MAZZEL¤È¤·¤ÆÆ±Ç¯5·î17Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¡¼»þÂå¤ËÉñÂæ¡ÖÀäÂÐÀÄ½Õ¹ç¾§¥³¥á¥Ç¥£¡ØSING¡ª¡ª¡ª¡Ù¡Á¶õ¤ÎÀÄ¤È³¤¤ÎÀÄ¤ÈËÍ¤é¤Î³Ø¹»¡Á¡×¡Ê2021Ç¯¡Ë¤Ë¤Æ¡¢ÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ê¤¬¤é¼ç±é¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¡¢Æ±ÉñÂæ¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿±Ç²è¡Ö¥¢¥ª¥·¥ç¡¼¡ª¡×¤Ç¤Ï¡¢»³Àî¤È¤È¤â¤Ë±Ç²è½é½Ð±é¡¦½é¼ç±é¤È¤Ê¤ë¡£
1990Ç¯5·î13ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£2013Ç¯¤Ë¤ÏÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤Î·ê¡ÁÆü¥Æ¥ì¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¤òÃµ¤»¡ª¡Á¡×¤ÇÀ½ºî°Ñ°÷²ñÆÃÊÌ¾Þ¼õ¾Þ¡£¥É¥é¥Þ¡ÖÌ±²¦R¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ë¡×¤ä¡Ö¼ãÁðÊª¸ì¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¡×¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡¢À©Éþ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖCONOMi¡×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÉñÂæ¡ÖÀäÂÐÀÄ½Õ¹ç¾§¥³¥á¥Ç¥£¡ØSING¡ª¡ª¡ª¡Ù¡Á¶õ¤ÎÀÄ¤È³¤¤ÎÀÄ¤ÈËÍ¤é¤Î³Ø¹»¡Á¡×¡Ê2021Ç¯¡Ë¤Ç¤Ï¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¡¢Æ±ÉñÂæ¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿±Ç²è¡Ö¥¢¥ª¥·¥ç¡¼¡ª¡×¤Ç¤Ï¡¢RAN¤È¤È¤â¤Ë±Ç²è½é½Ð±é¡¦½é¼ç±é¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡RAN¡õ»³Àî¤Ò¤í¤ßW¼ç±é±Ç²è¡Ö¥¢¥ª¥·¥ç¡¼¡ª¡×
ËÜºî¤Ï¡¢ÉñÂæ¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÃæ¤ÇÆÃ¤Ë¿Íµ¤¤Î¹â¤¤ºÇ¿·ºî¡ÖÀäÂÐÀÄ½Õ¹ç¾§¥³¥á¥Ç¥£¡ØSING¡ª¡ª¡ª¡Ù¡Á¶õ¤ÎÀÄ¤È³¤¤ÎÀÄ¤ÈËÍ¤é¤Î³Ø¹»¡Á¡×¡Ê2021Ç¯¡Ë¤ò¸¶ºî¤È¤·¡¢¿·¤¿¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤¿´°Á´ÈÇ¡£Êª¸ì¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢Èþ¤·¤¤³¤¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¾®¤µ¤ÊÎ¥Åç¡¦ÀÞ¸åÅç¡£ÅçÍ£°ì¤Î¾®¤µ¤Ê¹â¹»¤Ç¡¢¸ÄÀË¤«¤ÊÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤¬¹ç¾§¤òÄÌ¤·¤Æå«¤ò¿¼¤á¡¢ÀÄ½Õ¤ò¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£RAN¤¬¼ç¿Í¸ø¡¦ÈÓÅÄ¼½Ê¿¡Ê¤¤¤¤¤À¡¦¤·¤Ã¤Ú¤¤¡ËÌò¡¢»³Àî¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦ÇÈÅçË÷Çµ¡Ê¤Ê¤ß¤·¤Þ¡¦¤¢¤ï¤Î¡ËÌò¤ò±é¤¸¤ë¤Û¤«¡¢¾®»³¤Ï²Ú¤ä¤«¤Ê¥«¥ê¥¹¥Þ¡È¹â¹»À¸¡É¤Ç¹ç¾§ÉôÉôÄ¹¡¦µ®Êõ±¡ÍýÄÅ¡Ê¤¤Û¤¦¤¤¤ó¡¦¤ê¤Ä¡ËÌò¤ò±é¤¸¤ë¡£3¿Í¤Ï¤È¤â¤Ë±Ç²è½é½Ð±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢¡RAN¡¢W¼ç±é¤Î»³Àî¤Ò¤í¤ß¤ò¿®Íê
¡½ ¤ª2¿Í¤ÏÉñÂæ¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¤ÎÂ³Åê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËRAN¤µ¤ó¤Ï¤´¼«¿È¤ÎÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿ÉñÂæ¤È¤¤¤¦ÂçÀÚ¤ÊºîÉÊ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉñÂæ¤«¤é¶¦±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢»³Àî¤µ¤ó¤ò¿®Íê¤·¤ÆÎ×¤á¤¿¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
RAN¡§Åö½é¡¢ÉñÂæ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿º¢¤Ï¡¢»³Àî¤µ¤ó¤¬ÉñÂæ¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ëÊ¬¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¿§¡¹¡Ä¡£
»³Àî¡§¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡ª¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡ª
RAN¡§¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢¶õµ¤´¶¤â¤É¤ó¤É¤óÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î»£±Æ¤Ç¤Ï¡¢ÂæËÜ¤ÎÆâÍÆ¤¬Ä¾Á°¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë»þ¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾¯¤·ÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¤³¤¦¤·¤Æ¡Ä¤È¤¤¤¦É÷¤Ë¤â¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ËÍ¤¬ÂæËÜ¤Ë±è¤ï¤Ê¤¤»þ¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤Ï¥¢¥É¥ê¥Ö¤ÇÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ËÍ¤Î±éµ»¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¡¢ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ ÂæËÜ¤Ë±è¤ï¤º¤Ë¥¢¥É¥ê¥Ö¤À¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤É¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤¹¤«¡©
RAN¡§¤ä¤Ã¤Ñ¤ê2¿Í¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤È¤«¤ÏÆÃ¤Ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
»³Àî¡§Ê¸»ú¤½¤Î¤Þ¤Þ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤«¤ÏËÜÅö¤Ë¼«Á³¤Ê¶õµ¤´¶¤Ç¡¢¤½¤Î¾ì¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤â¤Î¤ò´ÆÆÄ¤â³è¤«¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
RAN¡§¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ä¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¸ÀÍÕ¿¬¤Î°ã¤¤¤Ê¤É¡¢Â¿Ê¬¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ë¸«¤¨¤Æ¼Â¤Ï¥¢¥É¥ê¥Ö¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡RAN¤ÎÀ®Ä¹¤·¤¿ÉôÊ¬ »³Àî¤Ò¤í¤ß¤¬ÌÀ¤«¤¹
¡½ ¤µ¤é¤Ëº£¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤³¤Î¤ª2¿Í¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤¿¤È1ÈÖ´¶¤¸¤¿¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
RAN¡§ÀÄ½Õ¤ò´¶¤¸¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢2¿Í¤Îµ÷Î¥´¶¤Îµ¤Æñ¤·¤µ¡¢¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¤Î¥É¥®¥Þ¥®¤·¤¿´¶¤¸¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»£±Æ¤Î½çÈÖ¤¬Á°¸å¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î´Ø·¸ÃÍ¤ÎÃÛ¤Êý¤Ï¡¢¤è¤ê»£±Æ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¤ª¸ß¤¤¤¬µ¤¸¯¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê»³Àî¤Ë¡Ë¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
»³Àî¡§¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡ª
2¿Í¡§¡Ê¾Ð¡Ë¡£
»³Àî¡§¤ä¤Ã¤Ñ¤êRAN¤¯¤ó¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ëÄÌ¤ê¡¢»£±Æ¤Î½çÈÖ¤¬Á°¸å¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤ÏÉñÂæ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£½éÂÐÌÌ¤ÎÊý¤ÈºÇ½é¤«¤éÃçÎÉ¤¤¥·¡¼¥ó¤Î¶õµ¤´¶¤òºî¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤ÏÉñÂæ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢´Ø·¸ÃÍ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ »³Àî¤µ¤ó¤«¤é¸«¤Æ¡¢Ìó4Ç¯Á°¤ÎÉñÂæ¤Î»þ¤Èº£²ó¤Î±Ç²è»£±Æ¤òÈæ¤Ù¤Æ¡¢RAN¤µ¤ó¤ËÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤¿ÉôÊ¬¤ä¡¢É½¸½¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤¿ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
RAN¡§¤ª¤ª¡ª»þ´Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤»È¤Ã¤Æ¤ªÏÃ¤·¤·¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡ª
»³Àî¡§¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡Ä¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢RAN¤¯¤ó¤ÏÆ±¤¸¥»¥ê¥Õ¤Ç¤â¸À¤¤²ó¤·¤ä¥È¡¼¥ó¤¬Á´Á³°ã¤Ã¤Æ¡¢±Ç²è¡Ö¥¢¥ª¥·¥ç¡¼¡ª¡×¤Î¼½Ê¿¤ò¿·¤·¤¯ºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÉñÂæ¤Ï¤½¤Î»þ¤ÎRAN¤¯¤ó¤ÎÅù¿ÈÂç¤À¤Ã¤¿¤·¡¢±Ç²è¤Ï»£±Æ»þ¤ÎRAN¤¯¤ó¤ÎÅù¿ÈÂç¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼½Ê¿¤ò¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Æ¡£¤À¤«¤é»ä¤â¤½¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¿·¤·¤¤Ë÷Çµ¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£
RAN¡§¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ ¤ª¸ß¤¤¤Ë»É·ã¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢»Ù¤¨¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤ËÎ×¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
RAN¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
»³Àî¡§´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¢¡RAN¡õ»³Àî¤Ò¤í¤ß¡¢¾®»³·Ä°ìÏº¤Î¸½¾ì¤Ç¤Î¹ÔÆ°¤ËÂº·É
¡½ º£ºî¤Ç¤Ï¾®»³·Ä°ìÏº¤µ¤ó¤âÆÃÊÌ½Ð±é¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤«¤Ê¤ê¶¯Îõ¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½¾ì¤Ç¤ªÏÃ¤·¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ä°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
RAN¡§ËÍ¤Ï¸½¾ì¤Ç¤´°ì½ï¤·¤¿¤Î¤¬2Æü¤¯¤é¤¤¤·¤«¤Ê¤¯¡¢¤·¤«¤â1ÆüÌÜ¤Ï½éÂÐÌÌ¤Î¥·¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¤½¤ì¤³¤½¤¢¤Þ¤êÏÃ¤µ¤º¤Ë¡¢½é¤á¤Æ¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¥ê¥¢¥ë¤Êµ÷Î¥´¶¤Î¤Þ¤Þ»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤À¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢»£±Æ°Ê³°¤Î»þ¤Ë¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¡¢¥¨¥¥¹¥È¥é¤Î³§¤µ¤ó¡¢¥¥ã¥¹¥È¤â´Þ¤á¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ëµ¤¤ò¸¯¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÎÉ¤¤¶õµ¤ºî¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¼«Ê¬¤¬¼çÌò¤È¤¤¤¦Î©¤Á°ÌÃÖ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Î¤È¤³¤í¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÇØÃæ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ »³Àî¤µ¤ó¤ÏÆ±¤¸ºÓ¹âÅù³Ø¹»¤Î¹ç¾§ÉôÉôÄ¹¤ÈÉô°÷¤È¤¤¤¦´Ø·¸À¤Ç¡¢¶¦±é¥·¡¼¥ó¤¬¤â¤¦¾¯¤·Â¿¤«¤Ã¤¿¤«¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½¾ì¤Ç¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
»³Àî¡§¿ô¤Ç¸À¤¦¤È¥×¥é¥¹1Æü¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡£¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»ä¤Î¹â¹»¤ÎÉôÄ¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤¹¤´¤¤Íê¤ê¤Ë¤Ê¤ëÊý¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»£±Æ»þ¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤ÎÃÂÀ¸Æü¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç»ä¤¬¥±¡¼¥¤òÃíÊ¸¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤¿¤é¡ÖÀ¹¤ê¾å¤²¤è¤¦¤è¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢Àè¿ØÀÚ¤Ã¤Æ¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¡ª¡×¤È¤ª½Ë¤¤¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¹¤´¤¯ÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥ê¡¼¥À¡¼Áü¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢¥«¥ê¥¹¥ÞÉôÄ¹¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡½ ¸½¾ìÁ´ÂÎ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ´¬¤¹þ¤à»Ñ¤ò¤ª2¿Í¤È¤â¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
RAN¡§¾®»³¤µ¤ó¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÇÌÀ¤ë¤¤Êý¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¶õµ¤¤¬¸½¾ìÁ´ÂÎ¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¡ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¸åÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³èÆ°¤ÎÃæ¤Ç´¶¤¸¤¿¶ì¤·¤ß¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡¢¤µ¤é¤Ë¿ô¡¹¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤Æ¤¤¿2¿Í¤Î¡ÖÌ´¤ò³ð¤¨¤ëÈë·í¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡RAN¡Ê¤é¤ó¡Ë¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
2002Ç¯8·î23ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢·§ËÜ¸©½Ð¿È¡£BE:FIRST¡Ê¥Ó¡¼¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡Ë¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ÖTHE FIRST¡×¡Ê2021Ç¯¡Ë¤ÇºÇ½ª¿³ºº¤Þ¤Ç¿Ê½Ð¤·¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¡¼¡Ê°éÀ®À¸¡Ë¤È¤·¤ÆBMSG¤Ë½êÂ°¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ÖMISSIONx2¡×¡Ê2023Ç¯¡Ë¤Ë»²²Ã¤·¡¢¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦MAZZEL¤È¤·¤ÆÆ±Ç¯5·î17Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¡¼»þÂå¤ËÉñÂæ¡ÖÀäÂÐÀÄ½Õ¹ç¾§¥³¥á¥Ç¥£¡ØSING¡ª¡ª¡ª¡Ù¡Á¶õ¤ÎÀÄ¤È³¤¤ÎÀÄ¤ÈËÍ¤é¤Î³Ø¹»¡Á¡×¡Ê2021Ç¯¡Ë¤Ë¤Æ¡¢ÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ê¤¬¤é¼ç±é¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¡¢Æ±ÉñÂæ¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿±Ç²è¡Ö¥¢¥ª¥·¥ç¡¼¡ª¡×¤Ç¤Ï¡¢»³Àî¤È¤È¤â¤Ë±Ç²è½é½Ð±é¡¦½é¼ç±é¤È¤Ê¤ë¡£
¢¡»³Àî¤Ò¤í¤ß¡Ê¤ä¤Þ¤«¤ï¡¦¤Ò¤í¤ß¡Ë¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1990Ç¯5·î13ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£2013Ç¯¤Ë¤ÏÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤Î·ê¡ÁÆü¥Æ¥ì¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¤òÃµ¤»¡ª¡Á¡×¤ÇÀ½ºî°Ñ°÷²ñÆÃÊÌ¾Þ¼õ¾Þ¡£¥É¥é¥Þ¡ÖÌ±²¦R¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ë¡×¤ä¡Ö¼ãÁðÊª¸ì¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¡×¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡¢À©Éþ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖCONOMi¡×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÉñÂæ¡ÖÀäÂÐÀÄ½Õ¹ç¾§¥³¥á¥Ç¥£¡ØSING¡ª¡ª¡ª¡Ù¡Á¶õ¤ÎÀÄ¤È³¤¤ÎÀÄ¤ÈËÍ¤é¤Î³Ø¹»¡Á¡×¡Ê2021Ç¯¡Ë¤Ç¤Ï¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¡¢Æ±ÉñÂæ¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿±Ç²è¡Ö¥¢¥ª¥·¥ç¡¼¡ª¡×¤Ç¤Ï¡¢RAN¤È¤È¤â¤Ë±Ç²è½é½Ð±é¡¦½é¼ç±é¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û