「チーム・ハンサム！」20周年公演、ビジュアル撮影に潜入 林優⼤・東島京・兵頭功海・平間壮⼀・福崎那由他にインタビュー【モデルプレス独占取材Vo.3】
【モデルプレス＝2025/08/25】アミューズ所属俳優による恒例のファン感謝祭「SUPER HANDSOME LIVE」（通称「ハンサムライブ」）の20周年公演「Amuse Presents 20th Anniversary ULTRA HANDSOME LIVE 2025“ZERO”」が12月27日・28日の2日間、パシフィコ横浜国立大ホールにて開催。モデルプレスでは出演者に独占取材を行い、20周年を迎えることへの思いやライブの見どころを聞いた。【モデルプレス独占企画：ビジュアル撮影レポートVo.3】
アミューズ所属俳優による恒例のファン感謝祭「SUPER HANDSOME LIVE」、通称「ハンサムライブ」は2005年から歴史を重ね、歌・ダンス・ミュージカル・フィルムなど俳優ならではのエンターテインメントを追求し、これまで数々のスターを輩出してきた。20周年公演となる今回は、チーム・ハンサム！の聖地であるパシフィコ横浜国立大ホールにて開催される。
7月31日にはメインビジュアルと共に出演者が解禁。今回の出演者は、青柳塁斗、猪塚健太、岩崎友泰、植原卓也、太田将熙、甲斐翔真、小関裕太、徳永智加来、新原泰佑、林優大、東島京、兵頭功海、平間壮一、福崎那由他、細田佳央太、松岡広大、松島庄汰、水田航生、溝口琢矢、本島純政、山崎光（※「崎」は正式には「たつさき」）、渡邊圭祐の総勢22人となる。
ビジュアル撮影は、メインビジュアルの他、グッズやSNSの撮影も実施。これまでハンサムを撮影したカメラマンやデザイナーが担当し、和気藹々とした雰囲気の中撮影が行われた。
ビジュアル撮影レポートVO.3では、林優大、東島京、兵頭功海、平間壮一、福崎那由他の5人の撮影に密着した様子を公開。スマートにポーズを決める兵頭、写りを真剣に確認する福崎といった撮影中のプロフェッショナルな姿から、グッドポーズをする林、スタッフから歓声があがり笑顔の東島、グッズ撮影でどすこいポーズを決める平間などお茶目な一面まで、幅広い表情を見ることができる。
なお、モデルプレスでは8月11日20時より、「ハンサムライブ」20周年特設サイトを公開している。
以下、5人への独占インタビュー。
― 「ハンサムライブ」が20周年を迎えることへの思いを教えてください。
20年前といえば、僕はまだ2歳くらいの歳でした。そんな僕が、節目であり記念すべき20周年のハンサムライブに出演する事が出来ることがとてもうれしく、初参加だったハンサムライブ2023以上にとてもワクワクしています。
― 20周年ということで、出演するメンバーやステージの内容にも注目が集まっています。ご自身が“今年の「ハンサムライブ」に期待していること”や、ファンの皆さんに期待して欲しいことはありますか？
普段、俳優活動で役のことを考えている時は孤独を感じることも稀にありますが、ハンサムを通じて皆さんに支えられている実感を得ることができました。今年も、これまで以上に皆さんとコミュニケーションを取れたらなって思っています。
― 「ハンサムライブ」本番まで約半年。ステージへの意気込みとファンの方へのメッセージをお願いします！
チーム・ハンサム！を20年間応援してくださっている方、途中から応援してくださっている方、ファンの皆さんにも色々な想い出があると思います。ハンサムメンバーも色々な想いがあると思いますが、これまでと変わらず「日頃の感謝」の気持ちを持って皆さんとお会いできたらなと思っています。
― 「ハンサムライブ」が20周年を迎えることへの思いを教えてください。
これまでたくさんの方々に愛されながら紡がれてきた“チーム・ハンサム！”の一部に自分がなれていることがすごく誇らしいです。2022年に新人ハンサムとしてハンサムライブのステージに立たせていただいてから僕自身の環境や景色も変わっていきました。思い返すとハンサムライブが僕の原点だったように感じます。
― 20周年ということで、出演するメンバーやステージの内容にも注目が集まっています。ご自身が“今年の「ハンサムライブ」に期待していること”や、ファンの皆さんに期待して欲しいことはありますか？
これまでステージに立たせていただいたことで、“チーム・ハンサム！”の先輩方やファンの皆様と共有することの楽しさ、ひとりじゃないということをたくさん学びました。そんなファンの皆様にも、ハンサムライブそのものにも恩返しできるように少しでもライブがより熱く濃くなるように全力で挑みたいなと思っています！
― 「ハンサムライブ」本番まで約半年。ステージへの意気込みとファンの方へのメッセージをお願いします！
普段なかなかお会いできない先輩方と切磋琢磨できるこの日々が本当に大好きなので毎日ワクワクしながら、ウルトラ級の感謝を皆様にお届けできるように頑張ります。年末は全力で盛り上がりましょう！
― 「ハンサムライブ」が20周年を迎えることへの思いを教えてください。
ハンサムライブという名前が20年も続いたのは凄いと思います。偉大なハンサムな先輩方が繋いできてくれたからなんだなと思うと感慨深いです。
― 20周年ということで、出演するメンバーやステージの内容にも注目が集まっています。ご自身が“今年の「ハンサムライブ」に期待していること”や、ファンの皆さんに期待して欲しいことはありますか？
僕自身もまだ内容知らないので、なんとも言えませんが、ハンサムライブはそもそも感謝を伝える場なのでここまでチーム・ハンサム！を支えてきてくれたファンの皆様に20年分の感謝を今の世代の僕らから伝えられたらいいなと思います。
― 「ハンサムライブ」本番まで約半年。ステージへの意気込みとファンの方へのメッセージをお願いします！
僕としても今回のライブが集大成になると思うので、OVER THE RAINBOWの時泣いてた姿から成長した姿を見せられるように。そして受け継いだ想いのバトンを次の世代に渡せるように僕らしく自然体で頑張りたいと思います。いい年末にしましょう〜！
― 「ハンサムライブ」が20周年を迎えることへの思いを教えてください。
長年続けてきたハンサムライブ。時代も変わって、出る人も変わって、20周年をもって一旦終わりを迎えるこのLIVE。何事にも永遠はないのかと寂しい気持ちにもなりますが、きっと新しい事が始まってそこには新しい世代の子達が新しいエンタメを届けてくれるだろうという思いで、今回も大事に楽しくLIVEさせていただきます！
― 20周年ということで、出演するメンバーやステージの内容にも注目が集まっています。ご自身が“今年の「ハンサムライブ」に期待していること”や、ファンの皆さんに期待して欲しいことはありますか？
20周年ということで懐かしい曲もあるんじゃないかなと思います。お楽しみに！
― 「ハンサムライブ」本番まで約半年。ステージへの意気込みとファンの方へのメッセージをお願いします！
自分ら世代は自分らで負けずにまた新しい事見つけられるよう頑張ります^_^
― 「ハンサムライブ」が20周年を迎えることへの思いを教えてください。
僕は初参加が2020年、15周年のタイミングでした。あの両国国技館でのライブでの緊張を5年たった今でも思い出します。この5年間、一緒に歳を重ねることができたこと、そして20周年という節目までハンサムライブに関われることがとても嬉しいです。
― 20周年ということで、出演するメンバーやステージの内容にも注目が集まっています。ご自身が“今年の「ハンサムライブ」に期待していること”や、ファンの皆さんに期待して欲しいことはありますか？
僕が思うに、ハンサムライブ2020のお祭り感パワーアップ版だと思います。演者、スタッフ、お客様全員で一緒に盛り上げて作るライブの空気感が大好きなので、今までで一番盛り上がるライブにしたいです！
― 「ハンサムライブ」本番まで約半年。ステージへの意気込みとファンの方へのメッセージをお願いします！
18歳での初参加から、ハンサムライブで沢山の経験をさせていただきました。ライブに参加する一人のメンバーとして、僕にできることを精一杯頑張ります。是非一緒に盛り上げてくだされば嬉しいです！
・日程：2025年12月27日（土）・28 日（日）
・会場：パシフィコ横浜国立大ホール
・企画・製作・主催：アミューズ
・出演者:：青柳塁斗、猪塚健太 、岩崎友泰、植原卓也、太田将熙、甲斐翔真、小関裕太、徳永智加来、新原泰佑、林優大、東島京、兵頭功海、平間壮一、福崎那由他、細田佳央太、松岡広大、松島庄汰、水田航生、溝口琢矢、本島純政、山崎光、渡邊圭祐（50音順）
※チケット販売開始は追って発表
■20th Anniversary ULTRA HANDSOME MUSEUM Prologue “ZERO”
【東京会場】
会場：hmv museum 渋谷6 （「HMV＆BOOKS SHIBUYA」 6F）
会期：9月27日（土）〜10月13日（祝・月）
営業時間：11：00〜20：30 ※入場は20：00まで
【大阪会場】
会場：hmv museum 心斎橋（「HMV＆BOOKS SHINSAIBASHI」）
会期：10月18日（土）が〜11月3日（祝・月）
営業時間：11：00〜20：30 ※入場は20：00まで
■20th Anniversary ULTRA HANDSOME MUSEUM Prologue “ZERO” POP UP SHOP
【福岡会場 （POP UP SHOP）】
会場：「HMV＆BOOKS HAKATA」店内
会期：10月18日（土）〜11月3日（祝・月）
