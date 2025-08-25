f5veがForbes JAPAN『30 UNDER 30 2025』に選出 ULTRA JAPAN出演も決定
5人組ガールズグループ・f5ve（ファイビー）が、グローバルビジネス誌『Forbes JAPAN』が発表する『Forbes JAPAN 30 UNDER 30 2025』に選出された。同アワードは30歳未満で、国内外で活躍する人物や今後の国際的飛躍が期待される人物を対象に、多様な分野の専門家や過去の受賞者らによる審査で選出されている。
【画像】今後に期待高まる！f5veのアルバム『SEQUENCE 01』ジャケット
f5veは、E-girls／Happinessで活動していたKAEDE、SAYAKA、MIYUU、RURIの4人に、iScreamのRUIを加えた5人で結成されたグループ。グラミー賞受賞歴を持ち、レディー・ガガやジャスティン・ビーバー、テイラー・スウィフトらのプロデュースで知られるBloodPopをエグゼクティブプロデューサーに迎え、昨年から本格始動した。2ndシングル「Underground」がTikTokを中心に話題となり、今年5月には1stアルバム『SEQUENCE 01』をリリース。ニューヨークやロサンゼルスでのイベントにも出演し、国内外で存在感を示している。
メンバーのKAEDEは「日本から世界へと掲げて活動してきました。この度選出いただきとても光栄です。これからも“f5veらしさ”を大切に、唯一無二のグループを目指していきたい」とコメントしている。
さらに、9月14日に開催されるフェス『ULTRA JAPAN 2025』への出演も決定。10周年を迎える同フェスには、CALVIN HARRISやMARTIN GARRIXら世界的DJが出演予定で、f5veもそのステージに立つ。
今後も国内外での活動を通じて、グローバルな舞台での存在感を高めていくことが期待される。
【画像】今後に期待高まる！f5veのアルバム『SEQUENCE 01』ジャケット
f5veは、E-girls／Happinessで活動していたKAEDE、SAYAKA、MIYUU、RURIの4人に、iScreamのRUIを加えた5人で結成されたグループ。グラミー賞受賞歴を持ち、レディー・ガガやジャスティン・ビーバー、テイラー・スウィフトらのプロデュースで知られるBloodPopをエグゼクティブプロデューサーに迎え、昨年から本格始動した。2ndシングル「Underground」がTikTokを中心に話題となり、今年5月には1stアルバム『SEQUENCE 01』をリリース。ニューヨークやロサンゼルスでのイベントにも出演し、国内外で存在感を示している。
さらに、9月14日に開催されるフェス『ULTRA JAPAN 2025』への出演も決定。10周年を迎える同フェスには、CALVIN HARRISやMARTIN GARRIXら世界的DJが出演予定で、f5veもそのステージに立つ。
今後も国内外での活動を通じて、グローバルな舞台での存在感を高めていくことが期待される。