¡¡½÷Í¥¤ÎÌÚÎµËãÀ¸¡Ê31¡Ë¤È¿¹ÅÄË¾ÃÒ¡Ê28¡Ë¤¬25Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÇNHKÌë¥É¥é¡Ö¤¤¤Ä¤«¡¢Ìµ½ÅÎÏ¤ÎÃè¤Ç¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍË¸å10¡¦45¡Ë¤ÎÀ©ºîÈ¯É½¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â¹»»þÂå¡¢¡Ö°ì½ï¤Ë±§Ãè¤Ë¹Ô¤³¤¦¡×¤ÈÌ´¤ò¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿Å·Ê¸Éô¤Î½÷»Ò4¿ÍÁÈ¤¬ºÆ²ñ¤·¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆºÆ¤Ó±§Ãè¤ò½ä¤ëÀÄ½Õ¤ò»Ï¤á¤ëÊª¸ì¡£
¡¡ÌÚÎµ¤È¿¹ÅÄ¤ÎÁêÀ¤ÏÈ´·²¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢¿¹ÅÄ¤Ï¡ÖÉáÃÊ¤«¤é¤è¤¯ÏÃ¤¹¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Â¿Ê¬¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Â¤·¤Æ2¤Ç³ä¤Ã¤¿¤éºÇ¶¯¤À¤Í¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤¯¤é¤¤¡×¤È¶¯¤¤å«¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡»£±ÆÃæ¤Ï¡¢½÷Í¥¤ÎÊÒ»³Í§´õ¡¢°ËÆ£ËüÍý²Ú¤ò´Þ¤àÅ·Ê¸Éô¤Î¥¥ã¥¹¥È4¿Í¤Ç²ÐÆé¤ò¿©¤Ù¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÌÚÎµ¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È³Ú¤·¤¤¤ªÅ¹¤Ç¡Ä¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£»ä¤¬ÃÂÀ¸·î¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢3¿Í¤¬¤ª½Ë¤¤¤¹¤ë¥×¥é¥ó¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤«¤ó¤»¤óÃæ¹ñ¤Î²Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ã¯°ì¿ÍÊ¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¿¤ÀÁ´°÷¤Ç¡Ê²»³Ú¤Ë¡Ë¾è¤ë»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤¤¡¢¿¹ÅÄ¤â¡Ö¤½¤¦¤½¤¦¡¢¡ÊÅ¹°÷¤¬¡Ë¥¿¥ó¥Ð¥ê¥ó¤¯¤ì¤Æ¤Í¡×¤È¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£