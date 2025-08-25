¡Ú¥Î¥¢¡ÛOZAWAàºñ¼è·ÏYouTuberá·ý²¦¤Ë¥Ö¥Á¥®¥ì¡ÖÆóÅÙ¤È²¶¤Î¥Þ¥Þ¤ò»È¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡×
¡¡¥Î¥¢£²£µÆü¤Î¸å³Ú±àÂç²ñ¤Ç¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥ê¡¼¥°Àï¡Ö£Î¡Ý£±¡¡£Ö£É£Ã£Ô£Ï£Ò£Ù¡×¡Ê£¹·î£¸Æü³«Ëë¡Ë¤ò¹µ¤¨à£Ô£è£å¡¡£Ò£å£á£ì¡¡£Ò£å£â£å£ìá¤³¤È£Ï£Ú£Á£×£Á¡Ê£²£¸¡Ë¤¬¡¢·ý²¦¡Ê£´£°¡Ë¤ÈÊì¡¦¤è¤·¤ß¤µ¤ó¤ò¤á¤°¤êÅ¥¾Â¤ÎÁè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡¡£Î¡Ý£±¤ËÆ±¤¸£Â¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë£Ï£Ú£Á£×£Á¤È·ý²¦¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¥¿¥Ã¥°¤ÇÂÐÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¹¤ë¤È·ý²¦¤¬£Ï£Ú£Á£×£Á¤ÎÊì¡¦¤è¤·¤ß¤µ¤ó¤È»£¤Ã¤¿£²¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¼ê¤ËÆþ¾ì¡£¤³¤ì¤Ë£Ï£Ú£Á£×£Á¤Ï¼Ì¿¿¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤Û¤ª¤Ð¤ê¡¢ÒòÓð¤·¤Ï¤¸¤á¤¿¡£
¡¡¤·¤Ð¤é¤¯¼Ì¿¿¤ò³ú¤ß¤Ê¤¬¤éÀï¤Ã¤¿£Ï£Ú£Á£×£Á¤Ï¡¢¸ý¤«¤éÅÇ¤½Ð¤¹¤È·ý²¦¤Î´éÌÌ¤Ë¤³¤¹¤ê¤Ä¤±¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤ËÅÜ¤Ã¤¿·ý²¦¤«¤éµÕ¤Ë¤½¤Î»æ¤ò´éÌÌ¤Ë²¡¤·ÉÕ¤±¤é¤ìÌåÀä¡£¤Ê¤ó¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¹¶ËÉ¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÏÎ¾¼Ô¾ù¤é¤Ì¹¶ËÉ¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ï£Ï£Ú£Á£×£Á¤ÈÁÈ¤ó¤Àà¹õ¤¤Áª¼ê²ñÄ¹á¤³¤È¥Þ¥µËÌµÜ¤¬Ã«¸ý¼þÊ¿¤ò¥¹¥È¥é¥ó¥°¥ë¥Û¡¼¥ë¥É¦Ã¤ÇÄÀ¤á¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢£Ï£Ú£Á£×£Á¤Ï¡Ö¥¤¡¼¥¸¡¼¥Þ¥Ã¥Á¤À¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¡Ê¡áËÌµÜ¡Ë¤¬¤¤¤ë¤È¿È¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ë¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¯¡£¤À¤¬¡¢¼«¿È¤ÎÊì¤Ë¶á¤Å¤¯·ý²¦¤Ë¸ÀµÚ¤¹¤ë¤È·ãÅÜ¤·¡Ö¤ª¤¤¡¢·ý²¦¡ª¡¡¿Í¤ÎÊì¿Æ¤ò¤Þ¤¿ÍøÍÑ¤¹¤ë¤Î¤«¡ª¡¡ºñ¼è·Ï£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å£ò¤¬¡¢¤Õ¤¶¤±¤ó¤Ê¡ª¡¡ÆóÅÙ¤È²¶¤Î¥Þ¥Þ¤ò»È¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¥Ö¥Á¥®¥ì¡£
¡¡°ìÊý¤Î·ý²¦¤Ï¡¢¤è¤·¤ß¤µ¤ó¤¬Á°Æü¤ÎÈ¬²¦»ÒÂç²ñ¤Ë¤âÍè¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö²¶¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡©¡¡¥µ¥¤¥ó²ñ¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¿¤¾¡£¡ØÂ©»Ò¤¬¤¤¤Ä¤â¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤ó¤Ê¥ä¥Ä¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤òÈá¤·¤Þ¤»¤ë¤ó¤¸¤ã¤Í¤¨¤è¡ª¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡£Ï£Ú£Á£×£Á¤È·ý²¦¤Ï£±£·Æü¤Î¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥¢¥ê¡¼¥ÊÂçºåÂè£²¶¥µ»¾ìÂç²ñ¤Ç¤Î¸ø¼°Àï¤Ç·ãÆÍ¤¹¤ë¡£à¥Þ¥Þá¤è¤·¤ß¤µ¤ó¤ò¤á¤°¤ëÀï¤¤¤Î¹ÔÊý¤Ï¡½¡½¡£