「べらぼう」が描く問題はまるで今の日本。怒りで暴徒と化す ”新之助の義” に粋に訴えた ”蔦重の義”

「皆 己の金のことしか考えぬ。さような田沼が作ったこの世に殺されたのだ！」

それをおかしいと言うことも許されるのか？…

こんな世は正されるべきだと声をあげることも？…

べらぼう32回『新之助の義』で、蔦重（横浜流星）に怒りをぶつける新之助（井之脇海）でした。

前回、妻子の命を奪われた新之助は、貧困の下手人夫婦に己を投影し、責めることができませんでした。飲み込んだ怒りは増幅し、憎むべき矛先は「田沼一択」となり燃え上がりました。

200年以上前の江戸時代の話なのに、森下脚本で描かれる「べらぼう」の世界は、「まるで令和7年の今のようだ」という多くの声を聞きます。災害・米不足・物価高・己の懐だけを潤す政治家への不信感・陰謀論・生活苦、確かに現代に酷似していますよね。

前回、今回と辛く息苦しい展開が続く中、今回は、新之助と蔦重という二人の男の「義」の対峙が見ものでした。思い返せばこの二人は「平賀源内を師として慕った弟子同士」「吉原の遊女に本気で惚れた男同士」が共通しています。

けれど、片や「武士を捨て、惚れた遊女と逃げ農村で生活をしてきたが生きていけず江戸に戻ってきた男」、片や「惚れた女と結ばれず、吉原者と差別されながら、自力で現状を切り開き大店の主人というポジションを築いた男」。

違う生き方をしてきた二人ですが、新之助には「新之助の義」が、蔦重には「蔦重の義」があったのです。

NHK大河ドラマ「べらぼう」公式サイトより

「米を受け取ったことで失われた命」

ふく（小野花梨）との2度目の駆け落ちが成功し農村で暮らしていたものの、浅間山の大噴火で「よそ者」と村を追い出され、蔦重を頼り江戸に戻ってきた新之助夫婦。住まいや仕事を世話してもらい感謝をしながらも、究極の飢餓を味わってきたゆえか、「生活が苦しいのは田沼のせい」という気持ちを抱いていて、「田沼ひいき」の蔦重に時々、反発をしていましたね。

そんな中、新之助は同じ長屋の住人に妻子を殺されてしまい、行き場のない怒りは「貧しき人々の不満の声を代弁して声を上げる」という義憤となり『天明の打ちこわし』へと突き進んでいきます。そんな新之助を心配して、蔦重は米を差し入れますが彼は受け取らず、仕事の報酬だけを受け取ります。「おふくととよ坊が亡くなったのは、俺が米を受け取ったからとも言える。」と。

新之助に蔦重を責める気持ちはないのですが、確かに長屋に訪れる蔦重の立派な着物や羽織姿は目立ち過ぎました。その姿で風呂敷包みを持って新之助の家を訪れていたので「米の差し入れをもらって食べているから、ふくは乳がでるに違いない」と、その乳を分けてあげている夫婦に邪推されたのが悲劇の発端でした。

理不尽すぎるふくと赤ん坊の死。NHK大河ドラマ「べらぼう」公式サイトより

長屋の連中に言い返したみの吉の正論

そんな長屋の住人にも、米や酒を差し入れする蔦重。最初は皆ありがたがって喜びますが、「田沼様が米を出すよう便宜を図ってくれたおかげ」と言う蔦重の言葉に、「田沼だと！」といきなり色めき立ってしまいます。「田沼のまわしもの」だ罵倒し、周りの人間を煽る大工の長七（甲斐翔真）。

NHKの登場人物紹介では長七は「短気でケンカっ早いが、理不尽を見過ごせないまっすぐさを持つ。」とありますが、筆者には今のところ、“人の話を聞いて理解しようとせず、その場の状況でカッとなり感情的に「そうだ！やっちまえ」と、周囲を煽る陰謀論に染まりやすい現代の若者”のように映ってしまいました。

そんな、態度も体もでかいマッチョな長七に対し、小柄で華奢（前回、劇中劇で遊女の役をやってましたね）で、いつもは物腰の柔らかい耕書堂の手代・みの吉（中川 翼）が「じゃ、この酒飲むなよ！うちの商いに文句あんなら、この酒飲むのはおかしいだろ！」と、血相変えて怒ります。

「あいつら言ってることとやってることが違う」というみの吉の怒りはごもっとも。言う時は言うみの吉はかっこよかったですね。「お前よぉ」とたしなめる蔦重も、大店の主人らしく様になってきました。

長七と蔦重たちの間に入ってとりなした新之助ですが「蔦重が田沼の世で一番成り上がった男かもしれない。もうここには来ないほうがよい」と言います。貧困と飢餓で殺気だっている長屋の連中にとって、蔦重は田沼の手先で「うまい汁を吸っている」人間にしか見えません。「ここに来ると危険だ」という思いがあったのでしょう。

言う時は言うみの吉（丸屋時代）NHK大河ドラマ「べらぼう」公式サイトより

またもや「田沼のせい」を煽る声のでかいあの男が

田沼が米を集めるため奔走している事実が、人々に伝わっていないことを知った蔦重は、田沼の部下・三浦庄司（原田泰造）に依頼され「もうすぐお救い米が配られる。田沼さまが配ってくれる」という読売（瓦版）をばら撒きます。すでに、大阪のほうで米屋の打ち壊しがはじまり、そのムーブは東海道を登って江戸に近づいているという状況。なんとか江戸で打ち壊しなど起きないようにしなければなりません。

ところが読売では「お救い米は20日に配られる」はずでしたが、米は調達できず奉行所前には怒りの民衆が詰めかけて大騒ぎに。さらに、「米がなければ犬を食え」と役人に言われたと、叫ぶ男が登場します。

すでに「べらぼう」常連の「丈右衛門だった男」（矢野聖人）がまたデマを煽動。流民と思われるボロを纏った男（実は一橋治済（生田斗真）と結託し、「この男が役人に犬を食えと言われたそうだ！」と大声で叫び、役人に「お前らだけいい思いしているんだろう」と詰め寄ります。

突然始まったコントのような茶番ですが、興奮している民衆を煽るには、大声のデマは効果があり状況はよりヒートアップ。その煽動男が、「丈右衛門だった男」に気がついた蔦重。この騒ぎには、田沼を貶めようとする黒幕が暗躍していることに気がついたでしょう。

「読売」を配ったことが裏目に。NHK大河ドラマ「べらぼう」公式サイトより

けれど、デマに煽られた新之助は、役人に「お上の考えはよくわかった」と睨みを効かせ長屋の連中と帰っていきます。打ち壊しを決意したのでしょう。新之助を心配して追いかけた蔦重に「田沼の手先に話せることはないな」と吐き捨てるように言います。

「田沼さまが米を配る！遅れているだけだ」と興奮状態にある新之助や長屋の人々を説得しようとする蔦重を、長七が殴り長屋の人々はそこに加勢しました。倒れた蔦重に、「妻子が落命した原因はこの世の中のせい。みんな金のことしか考えない、田沼がつくったこの世に殺されたのだ。俺たちはそれをおかしいと言うことも許されないのか、こんな世は正されるべきだと声をあげることも！」と言う新之助。

確かに、誰でも理不尽なことに対して黙る必要はないし、抗議の声を上げる権利はあります。

けれど、現実に妻子を殺したのは、田沼ではなく恩で仇を返した長屋の住人。そこに怒りをぶつけられない分、「自分は巨悪と戦っている」方向へと気持ちを盛り上げていっています。妻子が殺された現実から逃げずにきちんと向き合わねばと言っていた新之助が、結局は「世の中が悪い田沼が悪い」という考えに囚われ、手を下した下手人から目を背け、「田沼が米を配ろうと奔走している」という事実も耳に入れないのは危ういのではと思ってしまいました。

「犬を食えデマ」に引っかかり陰謀論に傾倒していく、これが「新之助の義」なのか？と残念に感じたのは筆者だけでしょうか。

長屋の人々にボコボコにされた蔦重と、陰から見つめる一橋。蔦重を「邪魔者」と認識したのか。NHK大河ドラマ「べらぼう」公式サイトより

平賀源内の言葉が胸に息づいている蔦重の義

長屋の連中にボコボコにされ倒れた蔦重が起き上がりながらつぶやいたのは「我が心のままに生きる」という平賀源内の言葉。

普通なら、散々殴られたら「あのクソ野郎どもめ！」と、吐き捨てたくもなるところが、このセリフを口に出すとはさすが、お江戸の名プロデューサー。まさに蔦重のべらぼうなところは、こういうところじゃないでしょうか。

蔦重の胸の中には、源内が生きています。同じ源内の弟子だった新之助に、この言葉は伝わるはず。打ち壊しなどで捕まって新之助が殺されたり人生を棒に振らないようになんとしてでも止めなければ。これが蔦屋重三郎の「義」です。

「我が心のままに生きる」の言葉で妙案を閃いたように見える蔦重。

次回の【後編】に続きます。