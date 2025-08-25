◇プロボクシング世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチ 統一王者・井上尚弥（大橋）《12回戦》WBA暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）統一王者・井上尚弥（大橋）《12回戦》WBA暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）（2025年9月14日 名古屋・IGアリーナ）

世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（32＝大橋）が25日、自身のSNSを更新し、元WBA＆IBF世界同級統一王者マーロン・タパレス（33＝フィリピン）との約1カ月間のスパーリングが終了したことを報告。「タパレスとのトレーニングは今日で終了しました！！最高の準備ができました！タパレス陣営、大橋会長ありがとうございました！残り3週間しっかり仕上げます・・・・9月14日が待ちきれない」と投稿した。

井上は9月14日に名古屋・IGアリーナで行われるWBA同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（30＝ウズベキスタン）との王座統一戦に向け、23年4月にアフマダリエフに唯一の黒星を付けた、元統一王者と7月25日から約1カ月手合わせしてきた。

23年12月に自身が10回KO勝ちした相手と連日の対策を講じ、見守った所属ジムの大橋秀行会長は「マーロンタパレスとのスパーリングが本日で終わりました 一カ月以上滞在してスパーリングパートナーを務めてもらい素晴らしい練習が出来ました マーロンタパレス マネージャーに感謝します 最高の練習が出来ました」と報告した。