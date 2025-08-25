¡ÚµÜÅç¥Ü¡¼¥È¡¦£Ç·¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Ó¡¼¥ëÇÕ¡ÛÎëÌÚ¸°ì¡¡£×¥¨¡¼¥¹¤Î55¹æµ¡¤ò°ú¤Åö¤Æ¾Ð´é¡Ö²õ¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¾è¤ê¤¿¤¤¤Í¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹µÜÅç¤Î£Ç·¡ÖÂè£±£³²ó¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Ó¡¼¥ëÇÕ¡×¤Ï£²£¶Æü¡¢³«Ëë¤¹¤ë¡£Á°¸¡Æü¤Î£²£µÆü¤Ï¥¨¥ó¥¸¥óÃêÁª¤ä¥¹¥¿¡¼¥ÈÆÃ·±¤Ê¤É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¸°ì¡Ê£µ£µ¡áºë¶Ì¡Ë¤Ï¥¨¥ó¥¸¥óÃêÁª¤ÇÅöÃÏ£×¥¨¡¼¥¹¤Î°ì³Ñ¡¢£µ£µ¹æµ¡¤ò¥²¥Ã¥È¡££²Ï¢Î¨¤Ï£³£·¡ó¤Ê¤¬¤éÄÌ»»£·Í¥½Ð£²£Ö¤Î¹¥À®ÀÓ¡£Á°Àá¤Î¤ªËß³«ºÅ¤Ç¤â¡¢ÃÏ¸µ¤Î»ÔÀîÅ¯Ìé¤¬¶î¤Ã¤ÆÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°¸¡¸å¤Ï¡ÖÂÎ½Å¤¬£µ£¸¥¥í¤¢¤ë¼«Ê¬¤¬¾è¤Ã¤Æ¤â¥¿¡¼¥ó¤·¤Æ¥¥å¥Ã¤È½Ð¤ë´¶¤¸¤¬¤¢¤ë¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÏÎÉ¤µ¤½¤¦¡×¤È¹¥´¶¿¨¡£¡Ö²õ¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¾è¤ê¤¿¤¤¤Í¡×¤È¾Ð´é¤â¸«¤»¤¿¡£º£Àá¤ÎÂæÉ÷¤ÎÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£