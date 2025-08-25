Âç¿Íµ¤¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Ë»÷¤Æ¤ë¡ª¡©¿Íµ¤¡È¶ÚÆù¡É½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤¬¿´¶ÅÇÏª¡Ö»÷¤Æ¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¡Ä¡×
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼·ó¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤Î¤Á¤ã¤ó¤è¤¿¡Ê30¡Ë¤¬25Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£½éÂÐÌÌ¤Ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¡È»÷¤Æ¤¤¤ë¡É¤È¸À¤ï¤ì¤ëÂç¿Íµ¤¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ÎÂ¸ºß¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤ÎX¤Ç¡ÖºÇ¶á½é¤á¤Æ²ñ¤¦¿Í²ñ¤¦¿Í¤Ë¡¢Mrs. GREEN APPLE¤Î¥Ü¡¼¥«¥ëÂç¿¹¤µ¤ó¤Ë»÷¤Æ¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¯¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤·¤«¤·¡¢É½¤Ë½Ð¤Æ¤ë¿Í´Ö¤È¤·¤ÆÃ¯¤«¤Ë»÷¤Æ¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¼Â¤Ï¹ó¤Ê¤³¤È¤Ç¡£¤Þ¤¡»ä¤ËÃÎÌ¾ÅÙ¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡ª¡ª¡×¤È¿´¶¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡ÖÂç¿¹¸µµ®¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬¤Á¤ã¤ó¤è¤¿¤Ë»÷¤Æ¤ó¤Ê¡ª¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¤Ë´èÄ¥¤ë¤¾¡ª¡ª¡×¤ÈÄù¤á¤Æ¡¢ÆÃ¤Ë»÷¤Æ¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö»÷¤Æ¤ë¤«¤Ê¡Á¡©¡×¡Ö³Î¤«¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¡ª¡×¡ÖÂç¿¹¤µ¤ó¤¬¤Á¤ã¤ó¤è¤¿¤Ë»÷¤Æ¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡×¡Ö»÷¤Æ¤¤¤ë¤Í¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£