¡¡ÆüËÜ¶¦»ºÅÞ¤ÎÅÄÂ¼ÃÒ»Ò°Ñ°÷Ä¹¤Ï£²£µÆü¡¢¹ñ²ñÆâ¤Ç²ñ¸«¡£¥Ø¥¤¥È¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ËÂÐ¤¹¤ë¹³µÄ³èÆ°¤Îºß¤êÊý¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¼«¿È¤ÎÈ¯¸À¤òÅ±²ó¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄÂ¼»á¤Ï£²£²Æü¤Ë³«¤¤¤¿²ñ¸«¤Ç¡¢»²À¯ÅÞ¤¬·Ç¤²¤ë¡ÖÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¶Ë±¦ÇÓ³°¼çµÁ¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î£¸·î£±£µÆü¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤â¤Ç¤¹¤Í¡¢¤Þ¤µ¤ËÎò»Ë¤Î²þ¤¶¤ó¤È¤â¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤È³°¹ñ¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ç¥Þ¤ò´Þ¤á¤¿¹¶·â¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¤È¤¤¤¦¤ä¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï»ö¼Â¤ò»ý¤Ã¤ÆÂÐ¹³¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸·¤·¤¯ÈãÈ½¤·¤¿¡£
¡¡»²À¯ÅÞ¤¬º£·î£¸Æü¡¢Åìµþ¡¦¿·½É±ØÁ°¤Ç¹Ô¤Ã¤¿³¹Æ¬±éÀâ¤Ï¹³µÄ³èÆ°¤ò¹Ô¤¦°ìÉô¤Î¿ÍÊª¤é¤¬È¯±ìÅû¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¤¿¤¤¤¿¤Û¤«¡¢ÇßÂ¼¤ß¤º¤Û»²±¡µÄ°÷¤ËÂÐ¤·Ãæ»Ø¤òÎ©¤Æ¤ë¤Ê¤É²á·ã²½¡£ÁûÁ³¤È¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬£Ó£Î£Ó¤Ç³È»¶¤·¤¿¤¬¡¢ÅÄÂ¼»á¤Ï¡Ö¸Ä¡¹¤Î»ÔÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¹³µÄ¹ÔÆ°¤ò¼è¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ä¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½Ò¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¹Ô¤ï¤Ê¤¤¡££¸Æü¤Î¹³µÄ¹ÔÆ°¤ÏÅÞ¤È¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È½Ò¤Ù¤Ä¤Ä¡¢¡Ö»ä¤Ï¡Ø¤³¤ì¤Ï¤¢¤ë¡Ù¤È»×¤¦¡×¤ÈÍÆÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¶¦»ºÅÞ¤Ï£²£µÆü¡¢¾®ÃÓ¹¸½ñµ¶ÉÄ¹¤Î²ñ¸«¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÅÄÂ¼»á¤Ë¶ÛµÞ¸òÂå¡£¤½¤ÎÀÊ¤ÇÅÄÂ¼»á¤Ï¡Ö¶âÍËÆü¡Ê£²£²Æü¡Ë¤Î»ä¤ÎÄêÎã²ñ¸«¤Ç¡¢¥Ø¥¤¥È¥¹¥Ô¡¼¥Á¤òÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¯¤¹¤ë»ÔÌ±¤Î¹³µÄ¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ø¤¢¤ë¤È»×¤¦¡Ù¤È¡¢¤³¤¦È¯¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶âÍËÆü¤Î²ñ¸«¤Ç·«¤êÊÖ¤·½Ò¤Ù¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢»ÔÌ±¤Î¹ÔÆ°¤Î¤¼¤Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÅ¬ÀÚ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤ï¤¬ÅÞ¤ÎÎ©¾ì¤Ç¤¹¡£Àè¤ÎÈ¯¸À¤Ï¤³¤ÎÈ¯¸À¤«¤é¤ß¤ÆÅ¬ÀÚ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ÎÈ¯¸À¤òÅ±²ó¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÀîºê¤Ê¤É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ø¥¤¥È¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ËÂÐ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½Ò¤Ù¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢»²À¯ÅÞ¤Î³¹Æ¬±éÀâ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½Ò¤Ù¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆüËÜ¶¦»ºÅÞ¤ÎÎ©¾ì¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¸ÀÏÀ¤Ë¤Ï¸ÀÏÀ¤Ç¤È¡¢¤¤¤¦¤³¤È¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò²þ¤á¤ÆÉ½ÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£