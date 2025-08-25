»°É©£Õ£Æ£ÊÂß¶â¸ËÀàÅð¡¢¸µ¹Ô°÷¡ÖÌó£±£°£°¿Í¤«¤é£±£·²¯¡Á£±£¸²¯±ßÅð¤ó¤À¡×
¡¡»°É©£Õ£Æ£Ê¶ä¹Ô¤ÎÂß¶â¸Ë¤«¤é¸ÜµÒ¤Î¶âÉÊ¤òÅð¤ó¤À¤È¤·¤Æ¡¢ÀàÅðºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿¸µ¹Ô°÷¡¦»³ºêÍ³¹áÍýÈï¹ð¡Ê£´£¶¡Ë¤Î¸øÈ½¤¬£²£µÆü¡¢ÅìµþÃÏºÛ¡Ê¾®ÌîÍµ¿®ºÛÈ½´±¡Ë¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£
¡¡»³ºêÈï¹ð¤ÏÈï¹ð¿Í¼ÁÌä¤Ç¡¢Ìó£±£°£°¿Í¤ÎÂß¶â¸Ë¤«¤é·×Ìó£±£·²¯¡Á£±£¸²¯±ß¤òÅð¤ó¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¶ä¹Ô¤ä¶âÍ»¶È³¦Á´ÂÎ¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤äÉÔ¿®´¶¤ò¾·¤¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡»³ºêÈï¹ð¤Ï£²£°£²£³Ç¯£³·î¡ÁºòÇ¯£±£°·î¡¢»ÙÅ¹Ä¹ÂåÍý¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿Æ±¹ÔÎýÇÏ»ÙÅ¹¤È¶ÌÀî»ÙÅ¹¤ÎÂß¶â¸Ë¤«¤é¡¢¸ÜµÒ£¶¿Í¤¬ÍÂ¤±¤¿¸½¶âÌó£¶£°£°£°Ëü±ß¤È¶â²ô£²£¹¸Ä¡ÊÌó£³²¯£³£°£°£°Ëü±ßÁêÅö¡Ë¤Ê¤É¤òÅð¤ó¤À¤È¤·¤Æµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¡£º£Ç¯£´·î¤Î½é¸øÈ½¤Çµ¯ÁÊ»ö¼Â¤òÇ§¤á¤¿¡£
¡¡»³ºêÈï¹ð¤Ï¤³¤ÎÆü¤ÎÈï¹ð¿Í¼ÁÌä¤Ç¡¢£²£°Ç¯£´·î¤Ë¹¾¸ÅÅÄ»ÙÅ¹¡Ê¸½ÎýÇÏ»ÙÅ¹¡Ë¤ÇÂß¶â¸Ë¤ò´ÉÍý¤¹¤ëÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤ê¡¢£Æ£Ø¡Ê³°¹ñ°ÙÂØ¾Úµò¶â¡Ë¼è°ú¤ä¶¥ÇÏ¤Ç½Ð¤·¤¿Â»¼º¤ò·êËä¤á¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÅð¤ß¤ò»Ï¤á¤¿¤È½Ò¤Ù¤¿¡£»ÙÅ¹Æâ¤ÇÉõÅû¤ËÆþ¤ì¤Æ´ÉÍý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Í½È÷¸°¤ò»È¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢È¯³Ð¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢¡Ö¤Î¤êÉÕ¤±¤¬´Å¤¤ÂÞ¡ÊÉõÅû¡Ë¤òÁª¤ó¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Âß¶â¸Ë¤Ë¤Ï½ÐÆþ¤ê¤¬µÏ¿¤µ¤ì¤Ê¤¤±Ä¶È»þ´Ö³°¤ËÆþ¤Ã¤ÆÅð¤ß¤ò½Å¤Í¡¢Èï³²¼Ô¤Ç¤¢¤ë¸ÜµÒ¤¬ÍèÅ¹¤¹¤ë¤È¡Ö¸Î¾ã¡×¤È¤¦¤½¤ò¤Ä¤¤¤ÆÃæ¿È¤Î³ÎÇ§¤òÃÇ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£Åð¤ó¤À¶âÉÊ¤Ï¸åÆüÌá¤¹¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤È¤·¡¢Âß¶â¸Ë¤ÎÃæ¿È¤ò»£±Æ¤·¤Æ¸ÜµÒ¤ÎÌ¾Á°¤ä¶â³Û¤ò¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ç´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤â½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¸¡»¡Â¦¤«¤éÈÈ¹ÔÆ°µ¡¤òÌä¤ï¤ì¡¢»³ºêÈï¹ð¤Ï¡ÖÉ×¤ò¼º¤¤¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£²áµî¤Ë£Æ£Ø¼è°ú¤È¶¥ÇÏ¤ÇÂ¿³Û¤ÎÉéºÄ¤òÊú¤¨¡¢É×¤Ë¡Ö¼¡¤ËÆ±¤¸¹Ô°Ù¤¬¤¢¤ì¤ÐÎ¥º§¤¹¤ë¡×¤È¤ÎÀÀÌó½ñ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö¤â¤Ã¤È¾®¸¯¤¤¤¬¤Û¤·¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤Æ£Æ£Ø¼è°ú¤Ê¤É¤òºÆ³«¡£Â»¼º¤òÊú¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡ÖÉ×¤äÊì¿Æ¤Ë¤Ï¸À¤¨¤º¡¢ÁêÃÌ¤¹¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤¿¤áÅð¤ß¤Ë¼ê¤òÀ÷¤á¤¿¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£É×¤È¤Ï»ö·ïÈ¯³Ð¸å¤ËÎ¥º§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸¡»¡Â¦¤ÎÏÀ¹ð¤ÈÊÛ¸îÂ¦¤ÎºÇ½ªÊÛÏÀ¤ÏÍè·î£±£¸Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡»ö·ï¤ò¼õ¤±¡¢»°É©£Õ£Æ£Ê¶ä¹Ô¤Ï¡¢Í½È÷¸°¤òËÜÉô¤Ç´ÉÍý¤·¡¢Âß¶â¸Ë¼¼¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤òÁýÀß¤¹¤ëºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£