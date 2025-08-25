¡ÖÉ¬¤º¤´°äÂÎ¤Ï¤¢¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¡Ä¡×Àø¿åºî¶È¤Ç¿Í¹ü¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¡¦Àï»þÃæ¤Î¿åË×»ö¸Î¡¦µìÄ¹À¸Ãº¹Û¡Ê»³¸ý¡¦±§Éô»Ô¡Ë
Àï»þÃæ¤Î¿åË×»ö¸Î¤Çµ¾À·¤È¤Ê¤Ã¤¿183¿Í¤Î°ä¹ü¤¬³¤¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë»³¸ý¡¦±§Éô»Ô¤ÎµìÄ¹À¸Ãº¹Û¡£25Æü¡¢¹£Æâ¤«¤é¿Í¹ü¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¤½¤Î¤¦¤Á3¤Ä¤¬²ó¼ý¤µ¤ì·Ù»¡¤Ë°ú¤ÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¡¢¿Í¤Î¹ü¤«¤É¤¦¤«Ä´¤Ù¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
±§Éô»Ô¤ÎµìÄ¹À¸Ãº¹Û¤Ç¤Ï26Æü¤ÎÂ¬ÎÌÄ´ºº¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥Ü¥ó¥Ù¤ò¹£Æâ¤ËÀßÃÖ¤¹¤ëºî¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥À¥¤¥Ðー¤Ë¤è¤Ã¤Æ»£±Æ¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ë¤Ï¥Öー¥Ä¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬3¤Ä¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¦¤Á¡¢²ó¼ý¤µ¤ì¤¿¹ü¤ÇºÇ¤âÄ¹¤¤¤â¤Î¤ÇÌó45¥»¥ó¥Á¡¢¹ï¤à²ñ¤Ç¤Ï¿Í¤ÎÂçÂÜ¹ü¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¹ü¤Ï¡¢º£·î¾å½Ü¤ÎÄ´ºº¤Ç½é¤á¤ÆÆþ¤Ã¤¿ËÜ¹£Æ»¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ÊÄ¹À¸Ãº¹Û¤Î¿åÈó¾ï¤òÎò»Ë¤Ë¹ï¤à²ñ °æ¾åÍÎ»Ò ¶¦Æ±ÂåÉ½¡Ë
¡Ö¤½¤â¤½¤â¥Öー¥Ä¤òÍú¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Öー¥Ä¤ÎÃæ¤Ë²¼È¾¿È¤Î¹ü¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¥À¥¤¥Ðー¤¬¸«¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤´°äÂÎ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×
¡ÖÉ¬¤º¤´°äÂÎ¤Ï¤¢¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤ç¤¦¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×
µì¡¦Ä¹À¸Ãº¹Û¤Ç¤Ï1942Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ17Ç¯¡Ë¤ËÍîÈ×¤Ë¤è¤ë¿åË×»ö¸Î¤¬µ¯¤¡¢Ä«Á¯È¾Åç½Ð¿È¼Ô¤ò´Þ¤à183¿Í¤¬µ¾À·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹À¸Ãº¹Û¤ÎÀø¿åÄ´ºº¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç3·î¤È¡¢5·î¤Ë¹ü¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¤¤¤º¤ì¤â¡¢·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤Ç¿Í¹ü¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
25Æü¤Ë²ó¼ý¤µ¤ì¤¿3¤Ä¤Ï»³¸ý¸©·Ù¤Ë°ú¤ÅÏ¤µ¤ì¡¢¿Í¤Î¹ü¤«¤É¤¦¤«Ä´¤Ù¤é¤ì¤Þ¤¹¡£26Æü¤Ï¡¢¥À¥¤¥Ðー¤Ë¤è¤ë¹£Æâ¤ÎÂ¬ÎÌ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£