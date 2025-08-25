3¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥ÉMrs. GREEN APPLE¡ÊÂç¿¹¸µµ®¡ÊVo/Gt¡Ë¡¢Æ£ß·ÎÃ²Í¡ÊKey¡Ë¡¢¼ã°æÞæÅÍ¡ÊGt¡Ë¡Ë¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖSCHOOL OF LOCK! ¥ß¥»¥¹LOCKS!¡×¡ÊËè½µ·îÍË 23:08º¢¡Á¡Ë¡£
8·î18Æü¡Ê·î¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¶á¶·¤ò¸ì¤ê¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£


Mrs. GREEN APPLEÂç¿¹¸µµ®



Âç¿¹¡§¡ÖSUMMER SONIC 2025¡×¡Ê8·î17Æü¡ÊÆü¡ËÅìµþ²ñ¾ì¡¦ZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡¦MARINE STAGE¡Ë¤Ë½Ð¤Þ¤·¤¿¡ª¡Ê¸áÁ°11»þ¤«¤é¤Î¡Ë¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ç¡ª ¿¿¤ÃÃë´Ö¤Î!!

Æ£ß·¡§¤µ¤¤¤³¡¼¡ª

Âç¿¹¡§¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª



Âç¿¹¡§¤½¤·¤Æ¡Ê¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ë¡Ø10¡Ù¡¢¤¹¤´¤¤¤é¤·¤¤¤Í¡ª Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£

¼ã°æ¡§´ò¤·¤¤¤è¡Á¡ª

Âç¿¹¡§¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª

¼ã°æ¡§¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª

Âç¿¹¡§¤¢¤È¡¢¤ê¤ç¤¦¤Á¤ã¤ó¡ÊÆ£ß·¡Ë¤Ï¡Ê9·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ö¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥óÙÔÂ¤¡×¤Ç¡Ë¡È¥·¥ç¥Ñ¥ó¡É¤Ë¤â¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¡©


Æ£ß·¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡ª ¤â¤¦¤¸¤­¸ø³«¤Ç¤¹¤«¤é¡ª

¼ã°æ¡§³Ú¤·¤ß¤À¤Ê¡Á¡ª




¡Ê¼Ì¿¿º¸¤«¤é¡ËMrs. GREEN APPLEÆ£ß·ÎÃ²Í¡¢Âç¿¹¸µµ®¡¢¼ã°æÞæÅÍ



ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÂ¾¤Ë¤â¡¢Snow Man¤ÎÌÜ¹õÏ¡¤µ¤ó¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÃæ¾ò¤¢¤ä¤ß¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡Ö¥­¥ê¥ó ¸á¸å¤Î¹ÈÃã¡×¤ÎCM¡Ö²Æ¤Î±Æ¡×ÊÔ¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤­²¼¤í¤µ¤ì¤¿¿·¶Ê¡Ö²Æ¤Î±Æ¡×¤ÎÀ©ºîÎ¢ÏÃ¤ò¸ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

