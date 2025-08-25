ÌÀ¼£°ÂÅÄJ3¡¦¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¤Ï24ÆüÌë¡¢¥Ûー¥à¤ÇÄ¹Ìî¤ÈÂÐÀï¡£¥´ー¥ë¥é¥Ã¥·¥å¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

º£µ¨½é¤Î4Ï¢¾¡¤Ø¡¢Ä¹Ìî¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡£¤³¤ÎÆü¤Î¼çÌò¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÇØÈÖ¹æ18ÈÖ¤Î²ÏÂ¼·Ä¿Í¡£Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é¡¢ºÆ»°Áê¼ê¥´ー¥ë¤Ø¤ÈÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£

¤¹¤ë¤È¡¢Á°È¾25Ê¬¡¢¥Üー¥ë¤òÃ¥¤¦¤È¡¢º¸Â­¤ò¿¶¤ê¤Ì¤­1ÅÀÌÜ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Á°È¾41Ê¬¡¢¥´ー¥ëÁ°¤ÇºÆ¤Ó²ÏÂ¼¡£2»î¹çÏ¢Â³¤Î2¥´ー¥ë¤Ç¥êー¥É¤ò¹­¤²¤Þ¤¹¡£

º£²ó¤Ï¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï½ª¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£1ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤·¡¢·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾5Ê¬¡¢PK¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È¡¢¥­¥Ã¥«ー¤Ï²ÏÂ¼¡£ÎäÀÅ¤Ë·è¤á¡¢¹â¹»À¸°ÊÍè¤È¸ì¤ë¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤òÃ£À®¤·¤Þ¤¹¡£

¸åÈ¾21Ê¬¤Ë¤Ï¡¢²ÚÎï¤Ê¥Ñ¥¹¥ïー¥¯¤«¤é5ÅÀÌÜ¤òµó¤²¤¿¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¹¶·â¤Î¼ê¤ò´Ë¤á¤º¡¢6ÂÐ0¤ÈÂç¾¡¡£4Ï¢¾¡¤Ç¾å°Ì¤òÌÔÄÉ¤Ç¤¹¡£

¡Ê²ÏÂ¼·Ä¿ÍÁª¼ê¡Ë¡Ö¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Á°È¾¤Ç2ÅÀ¼è¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¸åÈ¾¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¡¢·è¤áÀÚ¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£Ï¢¾¡¤Ïµ¤¤Ë¤»¤º¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÁê¼ê¤Ë¾¡¤Á¤Ë¤¤¤¯»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡×

½ç°Ì¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º4°Ì¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Àá¡¢¾å°Ì¿Ø¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÂ­Æ§¤ß¤·¤¿¤¿¤á¡¢¾º³Ê¥é¥¤¥ó¤È¤Î¾¡ÅÀº¹¤Ï¤Ä¤¤¤Ë¡Ö1¡×¤Ë¡£¼ó°Ì¤È¤Îº¹¤â6¤Ë½Ì¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¼¡¤Ïº£·î30ÆüÅÚÍËÆü¡¢¥¢¥¦¥§ー¤Ç12°Ì¤ÎÊ¡Åç¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£

