É÷´Ö¥È¥ª¥ë¡ÖÃëÈÓ¤â¿©¤Ù¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ë¥®¥ã¥é¤â¤â¤é¤¨¤ë¡Ø¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¤»Å»ö¤Ê¤ó¤À¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡Ä¡×¥â¥Ç¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë
½÷Í¥¤ÎËÜ²¾²°¥æ¥¤¥«¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö»°É©ÃÏ½ê¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹Sparkle Life¡×¡ÊËè½µÅÚÍË18:30¡Á18:55¡Ë¡£8·î9Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢16¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷¥²¥¹¥È¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÉ÷´Ö¥È¥ª¥ë¤µ¤ó¡£¤¤¤Ä¤â¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¡¢»°É©ÃÏ½ê¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¡Ö¥¶¡¦¥Ñ¡¼¥¯¥Ï¥¦¥¹ ÉðÂ¢¾®¿ù¥¿¥ï¡¼¥º¡×¤Î¥â¥Ç¥ë¥ë¡¼¥à¤«¤é¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡£
8·î9Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÏ¾å50³¬·ú¤Æ¡¢Áí¸Í¿ô1,438¸Í¤ò¸Ø¤ëÌÈ¿Ì¥¿¥ï¡¼¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¡Ö¥¶¡¦¥Ñ¡¼¥¯¥Ï¥¦¥¹ ÉðÂ¢¾®¿ù¥¿¥ï¡¼¥º¡×¡£À¤³¦Åª¤ËÍÌ¾¤Ê·úÃÛ²È¡¦·¨¸¦¸ã»á¤¬³°´Ñ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò´Æ½¤¤·¤¿¤³¤È¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡ÖÂçÃÏ¤«¤éÀ¸¤¨¤ë2ËÜ¤ÎÂç¼ù¡×¡£ÉßÃÏÆâ¤Ë¤Ï¿Í¹©¤ÎÀî¤¬Î®¤ì¡¢Ë¤«¤ÊÎÐ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£JRÉðÂ¢¾®¿ù±Ø¤«¤éÅÌÊâ3Ê¬¡Ê¥µ¥¦¥¹¡Ë¢¨ÅÌÊâ4Ê¬¡Ê¥Î¡¼¥¹¡Ë¤È¤¤¤¦ÍøÊØÀ¤Î¹â¤¤Î©ÃÏ¤âÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Î£±¤Ä¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ÎËÜ²¾²°¤Ï¡¢¡Ö¥¶¡¦¥Ñ¡¼¥¯¥Ï¥¦¥¹ ÉðÂ¢¾®¿ù¥¿¥ï¡¼¥º¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡Ê½»µï¼Ô¤Î¡Ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¡¢¤è¤ê½»µï´Ä¶¤Ë¿Æ¤·¤ß¤ò»ý¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¿Í¹©¤Çºî¤é¤ì¤¿Àî¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¼ÇÀ¸¡Ê¹¾ì¡Ë¤â¹¤¤¤·¡¢½»µï´Ä¶¤âÁÇÅ¨¤À¤·¡¢¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤À¤±¤ÇÊë¤é¤·¤¬¤è¤êË¤«¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ö
º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡Ö¥¶¡¦¥Ñ¡¼¥¯¥Ï¥¦¥¹ ÉðÂ¢¾®¿ù¥¿¥ï¡¼¥º¡×¤Î¥â¥Ç¥ë¥ë¡¼¥à¤ËÉ÷´Ö¥È¥ª¥ë¤µ¤ó¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡£
1962Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¤ÎÉ÷´Ö¤µ¤ó¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡Ö¥á¥ó¥º¥Î¥ó¥Î¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤Ç¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¡£1989Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡Ö¥Ï¡¼¥È¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤Æ¡ª¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤½¤Î¸å¡¢¿ô¡¹¤Î¥É¥é¥Þ¡¢±Ç²è¡¢ÉñÂæ¤Ç³èÌö¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¥Ò¥Ã¥ÈºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡É÷´Ö¥È¥ª¥ë¤ÏÉðÂ¢¾®¿ù¤Ë±ï¤¬¤¢¤ë!?
ËÜ²¾²°¡§ÉðÂ¢¾®¿ù¤Ë¤æ¤«¤ê¤¬¤¢¤ë¤È¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
É÷´Ö¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¹â¹»À¸¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç¤³¤ÎÊÕ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ²¾²°¡§³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
É÷´Ö¡§¤Þ¤µ¤Ë¡¢¤³¤Î·úÊª¤«¤éÊâ¤¤¤Æ100Êâ¤¤¤«¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¤Î¤È¤³¤í¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ²¾²°¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡ª ¤É¤ó¤Ê¾¯Ç¯¤Ç¤·¤¿¤«¡©
É÷´Ö¡§³èÈ¯¤È¤¤¤¦¤«¡¢³°¤ÇÆ°¤²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤Ç¤·¤¿¡£Â¿ËàÀî¤ÏÂ©È´¤¤Î¾ì½ê¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¢¡¥Ð¥¤¥ÈÀè¤Ç¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤«¤é¥â¥Ç¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼
ËÜ²¾²°¡§É÷´Ö¤µ¤ó¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤«¤é·ÝÇ½³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤â¡¢¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
É÷´Ö¡§¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤â¤½¤â¡¢¥â¥Ç¥ë¤Î»Å»ö¡Ê¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡Ë¼«ÂÎÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢É½»²Æ»¤Î¥Ð¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¤Î»£±Æ¤¬Íè¤Æ¡£
ËÜ²¾²°¡§¤ªÅ¹¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª
É÷´Ö¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢ÊÔ½¸Éô¤ÎÊý¤¬¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê¥É¥ê¥ó¥¯¤ò½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸À¤¤¤ËÍè¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¤ª²ñ¤¤¤·¤¿Êý¤«¤é¥¹¥«¥¦¥È¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¥â¥Ç¥ë¤Î»Å»ö¤Ï¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÊý¤¬²Æì½Ð¿È¤Ç¤·¤ã¤Ù¤êÊý¤¬¤¹¤´¤¯Í¥¤·¤¯¤Æ¡£¡ÈÇÈ¾è¤ê¡É¤Î»¨»ï¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ö¡Ê»£±Æ¤Ç¡Ë³¤¤Ë¹Ô¤¯¤«¤é¥Ü¡¼¥É¤ò»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤è¡ª¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢ÅÅ¼ÖÂå¤âÉâ¤¯¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¤¤¤»Å»ö¤À¡ª¡×¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ËÜ²¾²°¡§ÌµÎÁ¤Ç¹¥¤¤Ê³¤¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤¾¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡£
É÷´Ö¡§ÃëÈÓ¤â¿©¤Ù¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ë¥®¥ã¥é¤â¤â¤é¤¨¤ë¡£¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¤»Å»ö¤Ê¤ó¤À¡ª¡×¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬½é¤á¤Æ¤Î»Å»ö¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§»°É©ÃÏ½ê¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹ Sparkle Life
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µÅÚÍË 18:30¡Á18:55
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§ËÜ²¾²°¥æ¥¤¥«
8·î9Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
É÷´Ö¥È¥ª¥ë¤µ¤ó¡¢ËÜ²¾²°¥æ¥¤¥«
ÃÏ¾å50³¬·ú¤Æ¡¢Áí¸Í¿ô1,438¸Í¤ò¸Ø¤ëÌÈ¿Ì¥¿¥ï¡¼¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¡Ö¥¶¡¦¥Ñ¡¼¥¯¥Ï¥¦¥¹ ÉðÂ¢¾®¿ù¥¿¥ï¡¼¥º¡×¡£À¤³¦Åª¤ËÍÌ¾¤Ê·úÃÛ²È¡¦·¨¸¦¸ã»á¤¬³°´Ñ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò´Æ½¤¤·¤¿¤³¤È¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡ÖÂçÃÏ¤«¤éÀ¸¤¨¤ë2ËÜ¤ÎÂç¼ù¡×¡£ÉßÃÏÆâ¤Ë¤Ï¿Í¹©¤ÎÀî¤¬Î®¤ì¡¢Ë¤«¤ÊÎÐ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£JRÉðÂ¢¾®¿ù±Ø¤«¤éÅÌÊâ3Ê¬¡Ê¥µ¥¦¥¹¡Ë¢¨ÅÌÊâ4Ê¬¡Ê¥Î¡¼¥¹¡Ë¤È¤¤¤¦ÍøÊØÀ¤Î¹â¤¤Î©ÃÏ¤âÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Î£±¤Ä¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ÎËÜ²¾²°¤Ï¡¢¡Ö¥¶¡¦¥Ñ¡¼¥¯¥Ï¥¦¥¹ ÉðÂ¢¾®¿ù¥¿¥ï¡¼¥º¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡Ê½»µï¼Ô¤Î¡Ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¡¢¤è¤ê½»µï´Ä¶¤Ë¿Æ¤·¤ß¤ò»ý¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¿Í¹©¤Çºî¤é¤ì¤¿Àî¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¼ÇÀ¸¡Ê¹¾ì¡Ë¤â¹¤¤¤·¡¢½»µï´Ä¶¤âÁÇÅ¨¤À¤·¡¢¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤À¤±¤ÇÊë¤é¤·¤¬¤è¤êË¤«¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ö
º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡Ö¥¶¡¦¥Ñ¡¼¥¯¥Ï¥¦¥¹ ÉðÂ¢¾®¿ù¥¿¥ï¡¼¥º¡×¤Î¥â¥Ç¥ë¥ë¡¼¥à¤ËÉ÷´Ö¥È¥ª¥ë¤µ¤ó¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡£
1962Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¤ÎÉ÷´Ö¤µ¤ó¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡Ö¥á¥ó¥º¥Î¥ó¥Î¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤Ç¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¡£1989Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡Ö¥Ï¡¼¥È¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤Æ¡ª¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤½¤Î¸å¡¢¿ô¡¹¤Î¥É¥é¥Þ¡¢±Ç²è¡¢ÉñÂæ¤Ç³èÌö¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¥Ò¥Ã¥ÈºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡É÷´Ö¥È¥ª¥ë¤ÏÉðÂ¢¾®¿ù¤Ë±ï¤¬¤¢¤ë!?
ËÜ²¾²°¡§ÉðÂ¢¾®¿ù¤Ë¤æ¤«¤ê¤¬¤¢¤ë¤È¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
É÷´Ö¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¹â¹»À¸¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç¤³¤ÎÊÕ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ²¾²°¡§³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
É÷´Ö¡§¤Þ¤µ¤Ë¡¢¤³¤Î·úÊª¤«¤éÊâ¤¤¤Æ100Êâ¤¤¤«¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¤Î¤È¤³¤í¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ²¾²°¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡ª ¤É¤ó¤Ê¾¯Ç¯¤Ç¤·¤¿¤«¡©
É÷´Ö¡§³èÈ¯¤È¤¤¤¦¤«¡¢³°¤ÇÆ°¤²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤Ç¤·¤¿¡£Â¿ËàÀî¤ÏÂ©È´¤¤Î¾ì½ê¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¢¡¥Ð¥¤¥ÈÀè¤Ç¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤«¤é¥â¥Ç¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼
ËÜ²¾²°¡§É÷´Ö¤µ¤ó¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤«¤é·ÝÇ½³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤â¡¢¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
É÷´Ö¡§¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤â¤½¤â¡¢¥â¥Ç¥ë¤Î»Å»ö¡Ê¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡Ë¼«ÂÎÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢É½»²Æ»¤Î¥Ð¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¤Î»£±Æ¤¬Íè¤Æ¡£
ËÜ²¾²°¡§¤ªÅ¹¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª
É÷´Ö¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢ÊÔ½¸Éô¤ÎÊý¤¬¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê¥É¥ê¥ó¥¯¤ò½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸À¤¤¤ËÍè¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¤ª²ñ¤¤¤·¤¿Êý¤«¤é¥¹¥«¥¦¥È¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¥â¥Ç¥ë¤Î»Å»ö¤Ï¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÊý¤¬²Æì½Ð¿È¤Ç¤·¤ã¤Ù¤êÊý¤¬¤¹¤´¤¯Í¥¤·¤¯¤Æ¡£¡ÈÇÈ¾è¤ê¡É¤Î»¨»ï¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ö¡Ê»£±Æ¤Ç¡Ë³¤¤Ë¹Ô¤¯¤«¤é¥Ü¡¼¥É¤ò»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤è¡ª¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢ÅÅ¼ÖÂå¤âÉâ¤¯¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¤¤¤»Å»ö¤À¡ª¡×¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ËÜ²¾²°¡§ÌµÎÁ¤Ç¹¥¤¤Ê³¤¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤¾¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡£
É÷´Ö¡§ÃëÈÓ¤â¿©¤Ù¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ë¥®¥ã¥é¤â¤â¤é¤¨¤ë¡£¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¤»Å»ö¤Ê¤ó¤À¡ª¡×¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬½é¤á¤Æ¤Î»Å»ö¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§»°É©ÃÏ½ê¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹ Sparkle Life
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µÅÚÍË 18:30¡Á18:55
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§ËÜ²¾²°¥æ¥¤¥«
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/sparkle/
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§@SparkleLife4 https://x.com/SparkleLife4?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§@SparkleLife4 https://x.com/SparkleLife4?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor