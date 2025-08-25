『LIAR GAME（ライアーゲーム）』2026年アニメ化決定 特報映像が公開
漫画『LIAR GAME（ライアーゲーム）』が、2026年に初めてテレビアニメ化されることが決定した。特報映像が公開され、アニメーション制作はマッドハウスが担当する。
2005〜2015年に「週刊ヤングジャンプ」にて連載された甲斐谷忍の傑作サスペンス漫画『LIAR GAME（ライアーゲーム）』の連載開始20周年を記念して制作。人間心理の光と闇を容赦なく暴き出す“嘘”と“知略”の物語で、2007年に実写ドラマ放送、2010年に実写映画公開、2023年に舞台公演など、様々な形でメディア展開されている。
【STAFF】
原作：甲斐谷忍（集英社ヤングジャンプ コミックスDIGITAL刊）
総監督：佐藤雄三
監督：川野麻美
シリーズ構成・脚本：浦畑達彦
キャラクターデザイン：土屋 圭
音響監督：小泉紀介
アニメーション制作：マッドハウス
＜原作者 甲斐谷忍＞
「週刊ヤングジャンプ」誌上でのライアーゲーム連載開始から今年でちょうど20年ですが、この記念すべき年にアニメ化を発表させていただくことになりました。当時、「信じることの大切さ」をテーマに始めた連載でしたが、あれから20年、コロナ禍があったり、SNSが劇的に発達したりで、ますます人を信じることが難しい世の中になってきました。そんな時代に、アニメ・ライアーゲーム。「懐かしい」って方も「読んだことない」って方も、きっと心に響くはずです。どうぞお楽しみください。
＜総監督 佐藤雄三＞
ライアーゲームは以前ドラマ化された際、もの凄い話題だったことをよく覚えています。あれから早や18年…意外と時間が経っている事に驚かされました。自分も年を取るわけです。甲斐谷先生とは、以前「ワンナウツ」がアニメ化された際にご一緒させて頂き、今回またご縁を頂いて、先生の代表作「ライアーゲーム」のアニメ化に携わる事になりました。ワンナウツは当時楽しく作業した思い出が有り、今回も楽しんで作れたら最高ですね。頑張ります！久しぶりの甲斐谷先生原作のアニメ化、皆さまも是非ご期待くださいませ！
＜監督 川野麻美＞
ゲームの読み合い騙し合いがこの作品のメインかと思いきや、ドラマとキャラクター、人間関係が魅力的な作品だと思いました。頼もしい大先輩方の万全サポートのもと、その魅力が伝わるよう全力で頑張ります。頑張ってるんです。しかしもうすでに数字と数字とセリフ量に圧倒されています。助けてアキヤマさん！あなたしゃべりすぎです！頭がいいからって！
＜シリーズ構成・脚本 浦畑達彦＞
『ライアーゲーム』は連載中からの愛読者でしたので、一ファンとしてもアニメ化に関われて光栄です。今回のアニメ化では、数々のゲームとその攻略トリックや主人公のナオが成長していく様を楽しんでいただければうれしく思います。楽しみにしていてください！
＜キャラクターデザイン 土屋 圭＞
ライアーゲームに参加できることを大変光栄に思います。新しい作品が始まるときは、いつもワクワクした意気込みでいっぱいになります。甲斐谷先生の作品イメージを壊さないよう、全力を尽くして貢献したいと思っております。アニメ「ライアーゲーム」を是非ともお楽しみにしていてください。
＜音響監督 小泉紀介＞
緻密に計算された計略、謀略
言葉で騙し合うテンポ感に非常に興奮しております
知を絞り出し、時には協力、共闘し、
観ているこちらも騙される事を楽しんでください
キャラクターそれぞれの対峙した際の緊張感、
騙し騙されるスリリングな展開を音響面でも作り、
感じて頂けるよう気合い入れて参ります
