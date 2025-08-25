¡ÖºÒ³²Â¿¤«¤Ã¤¿¤¬²Ö²Ð¤Ç¸µµ¤¤Ë¡×¶Ó¹¾ÏÑ¥µ¥Þー¥Ê¥¤¥È²Ö²ÐÂç²ñ¡¡1Ëü5000È¯¤¬Ìë¶õ¤òºÌ¤ë¡¡¼¯»ùÅç
²Æ¤ÎÉ÷Êª»í¡Ö¤«¤´¤·¤Þ¶Ó¹¾ÏÑ¥µ¥Þー¥Ê¥¤¥ÈÂç²Ö²ÐÂç²ñ¡×¤¬¤ª¤È¤È¤¤23Æü¡¢¼¯»ùÅç»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
23²óÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤«¤´¤·¤Þ¶Ó¹¾ÏÑ¥µ¥Þー¥Ê¥¤¥ÈÂç²Ö²ÐÂç²ñ¡£ÂæÉ÷¤Î±Æ¶Á¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬Í½ÄêÄÌ¤ê³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¤ª¤è¤½15Ëü¿Í¤Î´ÑµÒ¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤Ï¡¢¡ÖÌÀ¼£ÆüËÜ¤Î»º¶È³×Ì¿°ä»º¡×¤ÎÀ¤³¦Ê¸²½°ä»ºÅÐÏ¿10Ç¯¤òµÇ°¤·¤¿ÁÏºî²Ö²Ð¤Ê¤É¤ª¤è¤½1Ëü5000È¯¤¬²Æ¤ÎÌë¶õ¤òºÌ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¾·Â500¥áー¥È¥ë¤Î2¼Ü¶Ì¤Î2È¯Æ±»þÂÇ¤Á¾å¤²¤ä¡¢4000È¯°Ê¾å¤ÎÇ÷ÎÏ¤¢¤ë¥Õ¥£¥Êー¥ì¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤Ï´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥¯ー¥×Åê¹Æ¤Ë¤Ï¶Ó¹¾ÏÑ¤Î¥¤¥ë¥«¤È²Ö²Ð¤Î¥³¥é¥Ü¤â¡Ä¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢´ÑµÒ¤Ï·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Î¥é¥¤¥È¤ò°ìÀÆ¤ËÅô¤·¤Æ²Ö²Ð»Õ¤Ø´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¹¤´¤¯¤¤ì¤¤¤Ç´¶Æ°¤·¤¿¡×¡Ö²ÆµÙ¤ß¤ÎºÇ¹â¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡× ¡ÖºÒ³²¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤ò¸«¤Æ¤Þ¤¿¤ß¤ó¤Ê¸µµ¤¤Ë¤¢¤¹¤«¤é´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡×¡Ö¥µ¥Þー¥Ê¥¤¥ÈºÇ¹â¡ª¡×
MBC¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ï¡¢Âç²ñ¤ÎÌÏÍÍ¤òº£·î31ÆüÆüÍËÆü¸á¸å3»þ¤«¤éÆÃÊÌÈÖÁÈ¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¡¦ ¡¦