¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¼ó°ÌÂÇ¼ÔÁè¤¤¤¬£±£¹£¶£¸Ç¯¥¢¡¦¥ê¡¼¥°Æ±ÍÍ¤Î´íµ¡¡ª¡©¡Ä¸½ºß¥È¥Ã¥×¤Ï£³³ä£²ÎÒ¤Î¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó
¡¡¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¼ó°ÌÂÇ¼ÔÁè¤¤¤¬Äã¥ì¥Ù¥ë¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ÃÏ£²£´Æü¸½ºß¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥óÆâÌî¼ê¤¬£³³ä£²ÎÒ¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Î¥È¥ì¥¤¡¦¥¿¡¼¥Ê¡¼ÆâÌî¼ê¤¬£³³ä¥¸¥ã¥¹¥È¤È£³³äÂæ¤Ï£²¿Í¤À¤±¤À¡£¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤Î»Ë¾åºÇÄãÂÇÎ¨µÏ¿¤ÏºòÇ¯¡¢¤³¤Î¥³¥é¥à¤Ç¡Ö¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÂÇÎ¨¼ó°Ì¤Ï£³³ä£¹ÎÒ¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¡¡¼ó°ÌÂÇ¼ÔºÇÄãÂÇÎ¨µÏ¿¤Ï£³³ä£±ÎÒ¡Ä£±£¹£¶£¸Ç¯¤ò¤Ò¤â²ò¤¯¡×¤ÈÂê¤·¤Æ½ñ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë£±£¹£¶£¸Ç¯¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Î¥«¡¼¥ë¡¦¥ä¥¹¥È¥ì¥à¥¹¥¡¼¤Î£³³ä£±ÎÒ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î£±£¹£¶£¸Ç¯¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¡¢½ªÈ×£³³äÂÇ¼ÔÉÔºß¤Î¼ó°ÌÂÇ¼Ô¥ì¡¼¥¹¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡½øÈ×¤Ï¥»¥Í¥¿¡¼¥¹¤Î±¦ÂÇ¤Á¤Î¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¡¦¥Ï¥ï¡¼¥É³°Ìî¼ê¡Ê£±£¹£·£´Ç¯ÂÀÊ¿ÍÎºßÀÒ¡Ë¤¬£¶·î£¹Æü¤Þ¤ÇÂÇÎ¨£³³ä£´Ê¬£²ÎÒ¡¢£²£²ËÜÎÝÂÇ¡¢£´£·ÂÇÅÀ¤ÈÂÇ·â£³ÉôÌç¥È¥Ã¥×¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢²Æ¾ì°Ê¹ßÂÇÎ¨¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£Âå¤ï¤ê¤Ë£±£¹£¶£´¡¢£¶£µÇ¯¤È¿·¿ÍÇ¯¤«¤é£²Ç¯Ï¢Â³¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ä¥¤¥ó¥º¤Î¥È¥Ë¡¼¡¦¥ª¥ê¥Ð³°Ìî¼ê¤¬£¸·î¤ËÆþ¤êÈ´¤±½Ð¤·¤Æ£±£¶Æü¤Ë£³³ä£·ÎÒ¤Þ¤Ç°ú¤¾å¤²¥È¥Ã¥×¤ËÉâ¾å¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬£²£´Æü¤Ë£²³äÂæ¤ËÅ¾Íî¤¹¤ë¤È£³³äÂÇ¼Ô¤¬Ã¯¤â¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£Á°Ç¯¤Î£±£¹£¶£·Ç¯¤Ë£³´§²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¥ä¥¹¥È¥ì¥à¥¹¥¡¼¤Ï¡¢£µ·î¤ËÂÇ¤Á¤Þ¤¯¤Ã¤Æ£¶·î£³Æü¤Ë¤Ï£³³ä£µÊ¬£±ÎÒ¤Þ¤Ç°ú¤¾å¤²¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÉÔ¿¶¤Ç£··î£±Æü¤Ë£²³äÂæ¤ËÍî¤È¤·¡¢£¸·î£±£³Æü»þÅÀ¤Ç¤Ï£²³ä£¶Ê¬£¹ÎÒ¤Þ¤Ç²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥ª¥ê¥Ð¤Ï£²³ä£¸Ê¬£¹ÎÒ¤Þ¤ÇÍî¤È¤·»ýÉÂ¤ÎÉ¨¤Î°²½¤Ç£¹·îÁ´µÙ¤È¤Ê¤ë¡£°ìÊý¤Î¥ä¥¹¥È¥ì¥à¥¹¥¡¼¤Ï£¸·îËö¤Ç£²³ä£¸Ê¬£µÎÒ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢£¹·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ£±£±Æü¤Î¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç£¹·î£²ÅÙÌÜ¤Î£´°ÂÂÇ¤ÇÂÇÎ¨£³³ä¤ËÉâ¾å¡££±£³Æü¤Ë¤Ï°ìÅÙ£²³ä£¹Ê¬£¹ÎÒ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÍâÆüºÆ¤Ó£³³ä¤Ë¾è¤»¤ë¤È£±£±»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¤Ê¤É¤Ç£³³äÂæ¤ò¥¡¼¥×¤·¡¢ºÇ½ªÀï£µÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤À¤Ã¤¿¤¬£³³ä£±ÎÒ¤Ç¤Î¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê£¸·î£²£´Æü¤«¤é£¹·î£±£°Æü¤Þ¤Ç¤Î£±£¸Æü´ÖÏ¢Â³¡¢¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¤ÏÂÇÎ¨£³³äÉÔºß¤Î¥Ð¥Ã¥È¥Þ¥ó¥ì¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤ËºòÇ¯¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤â¥È¥Ã¥×¤¬£³³ä£²ÎÒ¤À¤Ã¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥ë¥¤¥¹¡¦¥¢¥é¥¨¥¹ÆâÌî¼ê¤Ï£¸·îÃæ²¿ÅÙ¤â£³³ä£²ÎÒ¤Þ¤ÇÍî¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤³¤Ç¿©¤¤»ß¤á¤ÆºÇ½ªÅª¤Ë£³³ä£±Ê¬£´ÎÒ¤Ç£³Ç¯Ï¢Â³¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤Î¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¼ó°ÌÂÇ¼ÔÁè¤¤¤¬¤É¤ó¤ÊÅ¸³«¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢Â¹¤¬¥í¥¤¥ä¥ë¥º¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¥ä¥¹¥È¥ì¥à¥¹¥¡¼¤Ï¤É¤ó¤Ê»×¤¤¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡©
¡¡¢¨»²¹Í»ñÎÁ¡¡¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥ê¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹
¡¡ÉÈ´Ö¡¡Ë¾Ï¡Ê¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë