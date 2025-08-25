小泉進次郎農林水産大臣が25日、集中豪雨で被害が出た鹿児島県霧島市の現場を視察しました。県全体の農業被害額がおよそ70億円に上る中、コメ農家とも意見交換し、復旧に向けて支援を急ぐ考えを示しました。

（小泉大臣）「全力で激甚災害指定への対応も含めて、国、県、市みんなで心をあわせて一つになって進めていきたい」

小泉大臣は25日、土砂が流れ込み、一時、田んぼに水を供給できなくなっていた用水路や、施設が水に浸かったことでセリを中止するなどの影響が出ている姶良中央家畜市場などを視察し説明を受けました。

小泉大臣は復旧に向けて迅速に取り組みを進める考えを強調しました。

（小泉進次郎農水大臣）「財政面などでちゅうちょなく支援できるよう、営農意欲をそがないような復旧を実現するため、政府として全力を尽くす。引き続き状況を注視する必要性を痛感した」

また、25日はコメの収穫を控えた生産者とも意見交換し、用水路など農業用施設の防災を強化するよう要望を受けました。

県によりますと、農業関係の被害額はおよそ70億円に上っていますが、今後、調査が進むにつれて被害額は増える見通しです。

坂井防災担当大臣も視察 塩田知事が迅速な支援を要望「今後も国の支援もらい復旧していきたい」

25日は坂井学防災担当大臣も鹿児島を訪れ、塩田知事が霧島市や姶良市での大雨に加え、台風12号でも大きな被害が出たことを受け、国に迅速な支援を求める要望書を手渡しました。

この後、坂井大臣らは、姶良市加治木町の網掛川の護岸崩落現場を視察しました。

（塩田知事）「自然の力・大きさを大臣にも実感していただけたのではないか。今後も国のご支援をいただきながら、復旧していきたい」

一連の災害を受けて、石破総理は大雨で被災した全国の地域を対象に、国が復旧にかかる費用を支援する「激甚災害」に指定する方針を示しています。

小学校前の橋が崩壊 国交省の災害査定官が緊急調査でアドバイス「最大限の支援」

集中豪雨で学校前の橋が崩落した姶良市の竜門小学校では、現在、県と姶良市が復旧工事を進めていて、25日は国土交通省の災害査定官が復旧方針や技術的な助言をする緊急調査がありました。

査定官からは次の大雨に備え、土嚢を積んで速やかに応急工事を行うようアドバイスがありました。

（国交省・児玉光広災害査定官）「住民生活に非常に大きな影響を与えている。国交省としても最大限の支援していきたい」

緊急調査はあす26日までで、霧島市や姶良市の9か所をまわります。

