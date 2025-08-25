¡Úµð¿Í¡ÛÂçÅÄÂÙ¼¨»á¤¬£Ç¤ÎÇØÈÖ¹æ£µ£µ¤ÇÌöÆ°¡¡ÆóÎÝÂÇ¤Ë¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¥¥ã¥Ã¥Á
¢¡¸òÎ®»î¹ç¡¡µð¿Í£Ï£Â¡½¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä½÷»Ò¥Á¡¼¥à¡Ê£²£µÆü¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡µð¿Í£Ï£Â¤Î£±ÈÖ¡¦Ãæ·ø¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿ÂçÅÄÂÙ¼¨»á¤¬¹¶¼é¤ÇÌöÆ°¤·¤¿¡£
¡¡ÇØÈÖ¹æ£µ£µ¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¡££³²óÌµ»àÆóÎÝ¤Î£²ÂÇÀÊÌÜ¤Çº¸Ãæ´Ö¤ËÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¼éÈ÷¤Ç¤Ï²ÚÎï¤Ê¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥¥ã¥Ã¥Á¤òÈäÏª¤·¤Æ´ÑµÒ¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ë¥ó¥°´Ö¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤Ï¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â·Á¼°¤Ç¥ì¥Õ¥È¥Õ¥§¥ó¥¹¤òÄ¶¤¨¤ëËÜÎÝÂÇ¤âÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÅÄ»á¤ÏºòÇ¯¤Þ¤Ç£Ä£å£Î£Á¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¸½Ìò°úÂà¡£º£µ¨¤«¤é¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æµð¿Í¤ËÉüµ¢¤·¤¿¡£