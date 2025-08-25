¥æ¥Ë¥»¥Ã¥¯¥¹¤Ê¥á¥¤¥¯¥Ñ¥Õ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖUNIVEAU¡×¤¬ÅÐ¾ì
ÀÐ¸¶¾¦Å¹¤Ï8·î27Æü¡¢¥á¥¤¥¯¥Ñ¥Õ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥æ¥Ë¥»¥Ã¥¯¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖUNIVEAU(¥æ¥Ë¥Ó¥å¡¼)¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡ÖUNIVEAU[¥æ¥Ë¥Ó¥å¡¼]¡×¾¦ÉÊ
Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤Ï¡¢¥â¥Î¥È¡¼¥ó¥«¥é¡¼¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÄ¾´¶Åª¤Ë»È¤¨¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤è¤ë¡¢¥á¥¤¥¯¥Ñ¥Õ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¥Ã¥È¤Ë¤è¤ë·Á¾õ¤Î¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥Õ¥¡¥ó¥ÇÍÑ¡×¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ËÆþ¤ë¥µ¥¤¥º´¶¤¬ÆÃÄ§¤Î¡Ö¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥¡¥ó¥ÇÍÑ¡×¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É·¿¤Î¡Ö¥¯¥ê¡¼¥à&¥ê¥¥Ã¥É¥Õ¥¡¥ó¥ÇÍÑ¡×¡¢Ä¾·Â80mm¤ÎÂç¤¤á¥µ¥¤¥º¤Ë¤è¤ë¡Ö¥ë¡¼¥¹¥Ñ¥¦¥À¡¼ÍÑ¡×¡£²Á³Ê¤Ï650±ß¡Á770±ß¡£
¥Þ¥ë¥Á¥Õ¥¡¥ó¥ÇÍÑ
¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥¡¥ó¥ÇÍÑ
¥¯¥ê¡¼¥à&¥ê¥¥Ã¥É¥Õ¥¡¥ó¥ÇÍÑ
¥ë¡¼¥¹¥Ñ¥¦¥À¡¼ÍÑ
Â¿µ¡Ç½¤«¤Ä¹âÌ©ÅÙÁÇºà¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢Ã¯¤Ç¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥º´¶¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
3D¥¹¥Ý¥ó¥¸¤äË¥À½¥Ñ¥Õ¤ÏÂç¤¤á¤Î¥µ¥¤¥ºÀß·×¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥±¡¼¥¹¥µ¥¤¥º¤Î¾®¤µ¤¤¥Ñ¥Õ¤Ï»ý¤Á¼êÉôÊ¬¤Ë¿¤Ó¤ë¥´¥àÁÇºà¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ï¡¢Ãæ¿È¤¬¸«¤¨¤ë¸º¥×¥é¡¦»æ²½¤ò¼Â¸½¤·¤¿¹âÆ©ÌÀ¥Ð¥ê¥¢»æ¤Ë¤è¤ë¥¸¥Ã¥×¥±¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
