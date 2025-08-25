¡ÚÂ³Êó¡ÛÊ¡²¬¸©½¡Áü»Ô¤Ç½»Âð1ÅïÁ´¾Æ¤¹¤ë²Ð»ö »àË´¤·¤¿¤Î¤Ï¤³¤Î²È¤Ë½»¤à½÷À(82)¤ÈÈ½ÌÀ¡¡
23Æü¸á¸å¡¢Ê¡²¬¸©½¡Áü»Ô¤Ç½»Âð1Åï¤¬Á´¾Æ¤·¡¢¾Æ¤±À×¤«¤éÀÊÌÉÔÌÀ¤Î1¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿²Ð»ö¤Ç¡¢»àË´¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î²È¤Ë½»¤à82ºÐ¤Î½÷À¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢23Æü¸á¸å6»þ50Ê¬¤´¤íÊ¡²¬¸©½¡Áü»Ô¼«Í³¥öµÖ¤Ç¡¢¡Ö²È¤«¤é¹õ±ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¡×¤È¶áÎÙ¤ÎÃËÀ¤«¤é119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÃËÉ¼Ö7Âæ¤¬½ÐÆ°¤·¤Æ¾Ã²Ð¤Ë¤¢¤¿¤ê²Ð¤Ï¤ª¤è¤½2»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤ÎDNA´ÕÄê¤Ê¤É¤ÎÁÜºº¤Ç¡¢»àË´¤·¤¿¤Î¤Ï¤³¤Î²È¤Ë½»¤à¸Å²ì¥È¥è»Ò¤µ¤ó¡Ê82¡Ë¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸Å²ì¤µ¤ó¤Ï¡¢Âæ½êÉÕ¶á¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î²È¤Ë¤Ï¡¢¸Å²ì¤µ¤ó¤È50Âå¤ÎÂ©»Ò2¿Í¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢²Ð»ö¤¬µ¯¤¤¿Åö»þ¡¢Â©»Ò¤Ï³°½ÐÃæ¤Ç¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ç½Ð²Ð¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£