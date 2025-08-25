ÁêÌÏ¸¶¤Î»ö¶È½ê¤ÇPFAS¸¡½Ð¡¡280ÇÜ¡¢¡Ö¥¹¥ê¡¼¥¨¥à¡×´ØÏ¢
¡¡²½³Ø¡¦»öÌ³ÍÑÉÊ¡Ö¥¹¥ê¡¼¥¨¥à¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Î¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¡Ö¥¹¥ê¡¼¥¨¥à¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡×ÁêÌÏ¸¶»ö¶È½ê¡ÊÁêÌÏ¸¶»ÔÃæ±û¶è¡Ë¤ÎÃÏ²¼¿å¤«¤éºòÇ¯10·î¡¢·ò¹¯±Æ¶Á¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤ëÍµ¡¥Õ¥ÃÁÇ²½¹çÊª¡ÊPFAS¡Ë¤¬¹ñ¤Î»ÃÄê»Ø¿ËÃÍ¤Î280ÇÜ¤ËÅö¤¿¤ë¹âÇ»ÅÙ¤Ç¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬25Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯7·î¡¢Æ±¼ÒÂ¦¤¬»Ô¤ËÄó½Ð¤·¤¿Ä´ºº·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´Ä¶ÊÝ¸î¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»ÔÌ±ÃÄÂÎ¡ÖÁêÌÏÀî¤µ¤¬¤ßÃÏ°è¶¨µÄ²ñ¡×¤¬¾ðÊó¸ø³«ÀÁµá¤·¤ÆÈ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¾ðÊó¸ø³«¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»ö¶È½êÉßÃÏÆâ¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿´ÑÂ¬°æ¸Í4¥«½ê¤Î¤¦¤Á1¥«½ê¤Ç¡¢PFASÂåÉ½Êª¼Á¤ÎPFOA¤ÈPFOS¤Î¹ç·×ÃÍ¤¬1¥ê¥Ã¥È¥ëÅö¤¿¤ê1Ëü4Àé¥Ê¥Î¥°¥é¥à¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¡£