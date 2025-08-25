Êì¿Æ¤ÎÌó6³ä¤¬»Ò¤É¤â¤Î¿©ÊªÁ¡°Ý¤ÎÀÝ¼èÎÌ¤Ë¼«¿®¤Ê¤·¡¢¡Ö¤´¤Ü¤¦Ãã¡×¤¬Í¸ú?
¤¢¤¸¤«¤ó¤Ï8·î19Æü¡¢Ì¤À®Ç¯¤Î»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë½÷À¤Ë¸þ¤±¤Æ¼Â»Ü¤·¤¿¡ÖÂÎÄ´¤Î·üÇ°¤È°û¤ßÊª¤ÎÁªÄê¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ä´ºº¤Ï7·î9Æü¡Á10Æü¡¢30Âå¡Á40ÂåÁ°È¾¤Î½÷À507¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¤ª»Ò¤µ¤ó¤ÎÉáÃÊ¤Î¿©ÊªÁ¡°Ý¤ÎÀÝ¼èÎÌ¤Ï½½Ê¬¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«?
¤Þ¤º¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÉáÃÊ¤Î¿©ÊªÁ¡°Ý¤ÎÀÝ¼èÎÌ¤¬½½Ê¬¤À¤È»×¤¦¤«Ê¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢48.5%¤¬¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤½¤¦»×¤ï¤Ê¤¤¡×¡¢14.0%¤¬¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤½¤¦»×¤ï¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£
¼«Ê¬¤ä²ÈÂ²¤Î°û¤ßÊª¤òÁª¤ÖºÝ¤Ë½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡ÖÌ£¤ä°û¤ß¤ä¤¹¤µ¡×¤¬56.8%¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¼¡¤¤¤Ç¡Ö²Á³Ê¡×¤¬52.3%¡¢¡ÖÍÆÎÌ¤ä¥µ¥¤¥º¡×¤¬37.9%¡¢¡Ö¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤ÎÍÌµ¡×¤¬24.3%¤ÇÂ³¤¤¤¿¡£
¼«Ê¬¤ä²ÈÂ²¤Î°û¤ßÊª¤òÁª¤ÖºÝ¤Ë¡¢½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«?
ÉáÃÊ¤Î¿©À¸³è¤ÎÃæ¤Ç·ò¹¯¤äÈþÍÆ¤Î¤¿¤á¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤Æ¤¤¤ë»ö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö°Õ¼±Åª¤Ê¿åÊ¬Êäµë¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï7³ä°Ê¾å¤¬¼è¤êÁÈ¤á¤Æ¤¤¤ë»ö¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
ÉáÃÊ¤Î¿©À¸³è¤ÎÃæ¤Ç¡¢²¼µ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¹àÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·ò¹¯¤äÈþÍÆ¤Î¤¿¤á¤Ë¤É¤Î¤¯¤é¤¤¼è¤êÁÈ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«?
°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤è¤¤¿©»ö¡×¤ä¡ÖÅü¼Á¤ò¹µ¤¨¤ë¡×¡¢¡Ö¿©ÊªÁ¡°Ý¤ò¤È¤ë¡×¡¢¡Ö¹ñ»º¸¶ÎÁ¤òÁª¤Ö¡×¡¢¡Ö¼«Á³Í³Íè¤Î¤â¤Î¤òÁª¤Ö¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â¡Ö¼è¤êÁÈ¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤Î²óÅú¤¬È¾¿ô¤ò²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¼¡¤Ë¡¢¡Ö¤´¤Ü¤¦Ãã¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢20.9%¤¬¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ°û¤ó¤À¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¡¢55.4%¤¬¡ÖÌ¾Á°¤ÏÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£
¡Ø¤´¤Ü¤¦Ãã¡Ù¤È¤¤¤¦°û¤ßÊª¤ò¤´Â¸¤¸¤Ç¤¹¤«?/¡Ø¤´¤Ü¤¦Ãã¡Ù¤ÎÆÃÄ§¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ì¥ÎÏÅª¤À¤È»×¤¦¤â¤Î¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¡Ö¤´¤Ü¤¦Ãã¡×¤ÎÆÃÄ§¤ÎÃæ¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤ÊÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö¿©ÊªÁ¡°Ý¤¬Â¿¤¤¡×¤¬46.8%¤ÇºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¡¢°Ê²¼¤Ë¤Ï¡Ö¥Î¥ó¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¡×(42.8%)¡¢¡Ö¹á¤Ð¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¡×(30.8%)¡¢¡Ö¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Î¡¼¥ë¤¬Â¿¤¤¡×(28.0%)¤¬Â³¤¤¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¡Ö¤´¤Ü¤¦Ãã¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¾å¤Ç¡¢°û¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¦¤«Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢16.2%¤¬¡Ö¤È¤Æ¤â¤½¤¦»×¤¦¡×¡¢41.4%¤¬¡Ö¤ä¤ä¤½¤¦»×¤¦¡×¤È²óÅú¤·¡¢¹ç¤ï¤»¤ÆÈ¾¿ô°Ê¾å¤¬°û¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿»ö¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ø¤´¤Ü¤¦Ãã¡Ù¤ò°û¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«?
