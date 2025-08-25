２４日深夜のフジテレビ「おかべろ」には、高島礼子がゲスト出演した。

ひとり飯のエピソードになり、高島は「カウンターでも。最近は動画まで撮っちゃって」と笑顔。続けて「焼き肉の気分って思ったときに１人でいけたら食べれるわけですよ。誰か友達を誘わないといけないってなると、寝られなくなります」と説明した。

ラーメン屋に並ぶこともあるといい「結構みんなにすごいっていわれるんですけど、私の中では当たり前。（最長は）焼き肉で５時間」と告白し、スタジオは騒然となった。

その前のコーナーでは６時間散歩することもあると明かしており、レギュラー陣は「ええ〜！」「どんだけ時間あんですか！」とつっこみ。ＭＣの岡村隆史は「６時間歩いて焼き肉屋いって、５時間並んで。めちゃくちゃな日になりますやん」と２つのエピソードをつなげた。

高島は「並んだら入れる焼き肉屋だったの。予約しないといけない店じゃなくて、並べば入れる」と説明。同じ事務所で肉通で知られる寺門ジモンと並んだといい「先輩を待たせるわけにいかないので、私は２時間前から並んでました」とほほ笑んでいた。