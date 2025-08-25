「PC買って」祖母の願いを「だまされている」と思った孫…買った理由が感動的すぎた
【漫画】おばあちゃんがPCを購入した超意外な理由とは…？
Webを中心に幅広い漫画を描くぱげらったさん(@pageratta)。「異世界転移」や「謎解き」といった流行を取り入れた作品から、独自のキャラクターを描いたものまで、多くの人を魅了している。そんなぱげらったさんの漫画「コンピィーターおばあちゃん」で8.6万件を超える「いいね」を獲得した。
■「騙されている」と思ったら…祖母がPCを購入した深い理由
本作は、モデルとして活動する絵美が、母親から「おばあちゃんがパソコンを買ったけど、使い方がわからないみたいだから見てきて」と頼まれるシーンからはじまる。しぶしぶ実家へ行ってみると、祖母はなんとミドルタワーPCを購入していた。最初は「騙されている」と思った絵美だが、祖母は徐々にPCを使いこなしていく。そこには、祖母の深い思いが隠されていたというストーリーだ。
この漫画が投稿されると、素敵な祖母の姿に「このおばあちゃん普通に現役で働ける」「長生きするんだぞ！」という声や、感動的な結末に「泣きそう」「孝行者に弱いから泣いたよ…」といった声が寄せられた。また、祖母のPC画面に表示されたお気に入りのアイコンを拡大して確認した読者からは、「お気に入りがガチ」「めっちゃお気に入りにしてるwwしかも全部孫」「芸が細かいですね笑」といったリプライが殺到し、大いに盛り上がった。
■「敬老の日」をテーマに…作者が語る制作秘話
本作について、敬老の日の配信を想定して制作されたのかと尋ねると、「そうですね。とりあえず、いろんな記念日を題材に考えていって浮かんだネタの一つです。この漫画のために作中と同じインスタアカウントも作ったので、それに反応してくれたのがうれしかったです」とぱげらったさんは語った。
理想のおじいちゃん、おばあちゃん像を尋ねると、「おじいちゃんは陽気な変人。おばあちゃんはとにかく穏やかで優しいのが理想ですかね。実際そういう風に描くことも多い気がします」と話した。読めばきっと、祖父母に連絡したくなる『コンピィーターおばあちゃん』をぜひ読んでみてほしい。
